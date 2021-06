Heidelberg. (pol/krs) Mehreren Verkehrsteilnehmern ist am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr ein Schlangenlinien fahrender Kleinwagen aufgefallen. Laut Polizeiangaben entdeckte eine informierte Streife das beschriebene Auto in der Lessingstraße und versuchte die Fahrerin anzuhalten. Aber die Fahrerin hielt erst an einer roten Ampel an der Einmündung zur Karl-Metz-Straße und wurde dort kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten fest, dass ihr Auto erhebliche, frische Unfallbeschädigungen aufwies. Außerdem ergab die erste Überprüfung der Frau einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Gegen die anschließende Blutentnahme beim Revier Mitte wehrte sich die 21-Jährige, sodass mehrere Beamte sie dafür festhalten mussten. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau, die zur Ausnüchterung vorübergehend in Gewahrsam blieb.

Die Beamten gehen aufgrund der frischen Schäden an dem Auto davon aus, dass die Frau auf ihrer morgendlichen Fahrt in einen Unfall verwickelt gewesen sein könnte und im Anschluss einfach weiterfuhr. Hinweise über einen entsprechenden Unfallort liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll die 21-Jährige in Rohrbach losgefahren sein, welche Route sie in die Stadt nahm, steht noch nicht fest. Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise zu einem möglichen Unfall am Donnerstagmorgen oder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, an dem ein weißer Kleinwagen beteiligt gewesen sein könnte, melden sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer: 06221/991700.