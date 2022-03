Heidelberg. (pol/msc) Unbekannte sind in eine Kneipe in der Altstadt eingebrochen und haben einen fünfstelligen Bargeldbetrag geklaut. Laut Polizeibericht haben sich die Täter zwischen Samstagmorgen und Sonntagnachmittag gewaltsam Zutritt zur Kneipe in der Unteren Straße verschafft.

Dort öffneten sie zwei Tresore und erbeuteten mehrere Tausend Euro an Bargeld. Hinweise auf die Täter hat die Polizei bislang nicht, Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/1741700 melden.