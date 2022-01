Heidelberg. (pri/pol/RNZ) Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz im Bereich des Iqbal-Ufers. Das berichtet die Polizei.

Demnach ging kurz vor 21 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein Hinweis ein, wonach sich eine Person am Heidelberger Iqbal-Ufer in den Neckar begeben haben könnte. In diesem Zusammenhang liefen seit Bekanntwerden des Sachverhalts umfangreiche Suchmaßnahmen, in die neben starken Kräften der Heidelberger Polizeireviere auch Kräfte der Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG und Personenspürhunde eingebunden waren. Auch mehrere Boote waren im Einsatz.

Gegen 23 Uhr wurde auch ein Taucher der DLRG eingesetzt. Nachdem der Neckar sowie der Uferbereich weitläufig abgesucht wurde, hat man kurz nach Mitternacht den Einsatz ohne Ergebnis abgebrochen. Mehr als 40 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt.

Am Montag teilte die Polizei mit, dass eine 26-jährige Frau ermittelt werden konnte, die sich dort am Iqbal-Ufer aufgehalten, sich jedoch nicht ins Wasser begeben hatte. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer emotionalen Ausnahmesituation und ist derzeit in einer Fachklinik in Behandlung.

Update: Montag, 17. Januar 2022, 12.54 Uhr