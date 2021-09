Heidelberg. (pol/rl) Zwei betrunkene junge Männer lieferten sich am frühen Sonntagmorgen in der Altstadt eine Schlägerei. Das teilte die Polizei mit.

Die beiden waren Teil einer Gruppe junger Männer, die sich einer gemeinsamen Kneipentour entsprechend betrunken hatten. Gegen 3.50 Uhr gerieten zwei Mitglieder der Gruppe - ein 20-Jährige aus Ketsch und ein 22-jähriger Oftersheimer - in der Heugasse in Streit und schlugen sich am Ende gegenseitig ins Gesicht.

Die Verletzungen mussten später von einem Rettungswagen versorgt werden. Die beiden Männer sehen nun Anzeigen wegen Körperverletzung entgegen.