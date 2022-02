Heidelberg. (pol/sake) Unbekannte nutzten die Zeit eines Fußballspiels im Sportzentrum "Erlenweg" am Sonntagnachmittag, zwischen 15.55 Uhr und 17.45 Uhr, um Spieler und Betreuer zu bestehlen.

Aus der Umkleidekabine der TSG Rohrbach wurden von insgesamt fünf jugendlichen Spielern und einem Betreuer fünf teure Handys, zwei Airpods, Bargeld und mehrere Schlüsselbunde mit geschäftlichen Transpondern geklaut, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Spieler hatten die Tat nach ihrem Spiel bemerkt und die Polizei gerufen. In der Halle im Erlenweg, in der sich die Umkleidekabine befindet, fanden noch weitere Sportveranstaltungen statt. Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass der Täter vor oder nach der Tat jemandem auffiel. Möglicherweise wurde er sogar in der Kabine erwischt, weshalb zu erklären ist, dass offenbar nicht alle Kleidungsstücke und nur oberflächlich durchsucht wurden.

Informationen zu weiteren Diebstählen, auch bei der gegnerischen Mannschaft, der SG Oftersheim, liegen den Ermittlern bislang noch nicht vor. Hinweise können an das Polizeirevier unter der Telefonnummer: 06221 / 3418-0 mitgeteilt werden.