Heidelberg. (pol/mare) In Ziegelhausen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß an einer unübersichtlichen Stelle. Ein 23-jähriger Mann war nach Polizeiangaben kurz nach 16 Uhr mit seinem Ford im Köpfelweg in Richtung Mühlweg unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve kam er auf der engen Fahrbahn aus unklarer Ursache zu weit nach links in den Gegenverkehr und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Toyota-Fahrer zusammen.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.