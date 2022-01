Heidelberg. (pol/mare) Ein 62-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag in Heidelberg von einer unbekannten Frau überfallen. Das teilt die Polizei mit.

Die Unbekannte sprach den 62-Jährigen kurz vor 17 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof an, sie habe kein Geld, aber Hunger. Nachdem ihr der Mann fünf Euro gegeben hatte, forderte die Frau mehr Geld, nahm eine Flasche zur Hand und schlug damit auf den Mann ein. Dabei zog sie dem Mann unbemerkt die Geldbörse aus dessen Hosentasche. Anschließend verließ die Frau in Begleitung eines unbekannten Mannes den Ort.

Der 62-Jährige blieb bei den Angriffen mit der Flasche unverletzt. Eine Beschreibung der Frau liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden können.