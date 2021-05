Heidelberg. (pol/lyd) Am Freitag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr erbeutete ein bislang unbekannter Täter mit gefälschten Identitätspapieren in einer Bankfiliale in Heidelberg Pfaffengrund und in einer weiteren Filiale in Eppelheim mehrere Tausend Euro Bargeld von einem Firmenkonto, teilt die Polizei mit.

Bei einem dritten Versuch in einer weiteren Bankfiliale flog der Betrüger auf und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der Täter forderte bei den Taten unter Vorlage gefälschter Ausweisdokumente, welche auf den rechtmäßigen Kontoeigentümer ausgestellt waren, die Geldbeträge bei den Angestellten der Bankfilialen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

kräftige Statur

Glatze

blonde Augenbrauen

Die Ermittlungen des Betrugsdezernats der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an. Zeugen, die Hinweise auf den Täter und dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-5555 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.