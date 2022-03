Heidelberg. Einen Diebstahl von mehreren Fahrradlampen hat die Polizei am Montagabend in Neuenheim gestoppt. Zwei Männer hatten mehrere Lampen von Fahrrädern geklaut, wurden dabei aber von einem der Besitzer gesehen. Das teilte die Polizei mit.

Der 29-Jährige rief die Polizei, informierte sie darüber, dass an seinem Fahrrad und dem seiner Partnerin die Lichter entfernt wurden und sich zwei Personen verdächtig um weitere Fahrräder bewegten. Er verfolgte die 59- und 62-Jährigen daraufhin aus der Ziegelhäuser Landstraße in Richtung Fußgängerzone und konnte so die Polizei später zu den Verdächtigen führen.

Auf dem Marktplatz kontrollierten die Beamten die beiden mutmaßlichen Täter schließlich und fanden in ihren Taschen neben Werkzeug und einem Taschenmesser auch mehrere Fahrradlampen im Gesamtwert von rund 100 Euro.

Was die Männer mit den Lampen vorhatten, ist laut Polizeibericht nicht bekannt. Wer sein Fahrradlicht ebenfalls geklaut bekommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/45690 zu melden.