Heidelberg. (pol/make) Ein betrunkener 29-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend um 21.50 Uhr in der Vangerowstraße die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizeiangaben kam er von der Straße ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und zerstörte einen Ampelmast. An seinem Auto entstand Totalschaden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Eine 26-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von knapp zwei Promille, im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt