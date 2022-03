Heidelberg. (pol/msc) Große Verwirrung herrschte am Sonntagmorgen nach einer Schlägerei in der Altstadt. Die Polizei wurde kurz nach 4 Uhr in die Untere Straße gerufen, weil sich dort zwei Männer gestritten hatten.

Laut Polizeiangaben war bei ihrem Eintreffen aber nur noch eine 21-jährige Zeugin vor Ort, der Täter und das 21-jährige Opfer waren dagegen nicht mehr anwesend. Laut Polizei hat der Täter den 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und ihm dann mehrfach gegen den Kopf getreten, nachdem dieser zu Boden gegangen war. Der Geschädigte blieb daraufhin zunächst regungslos liegen.

Später meldete sich die Zeugin erneut und führte die Polizei zum Opfer, das ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 21-Jährige war zwar laut Polizei noch ansprechbar, konnte sich aber an die Schlägerei nicht mehr erinnern.