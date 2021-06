Gundelsheim. (pol/make) Mit über drei Promille Alkohol im Körper ist eine 47-Jährige am Mittwochabend in Gundelsheim auf einen geparkten PKW aufgefahren. Die Frau hatte laut Polizeiangaben ihren Skoda hinter dem Ford eines 30-Jährigen abgestellt, der dadurch am Ausparken gehindert wurde. Der Ford-Halter machte die im Wagen sitzende Frau darauf aufmerksam, dass er wegfahren wollte, woraufhin die Frau mit ihrem Auto anfuhr und zwei Mal gegen den Ford prallte.

Weil eine eintreffende Streife bemerkte, dass die Frau nach Alkohol roch und eine halbvolle Flasche Hochprozentiges im Fahrerraum fand, wurde mit der Frau ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp 3,1 Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 700 Euro.