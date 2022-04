Güglingen. (pol/msc) Bei einem Sturz von einer Hebebühne wurden zwei Personen am Donnerstagmittag in Güglingen lebensgefährlich verletzt. Bei Deckenarbeiten in der Turnhalle einer Schule in der Weinsteige stürzten ein 50-Jähriger und ein 17-Jähriger in die Tiefe.

Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kam.