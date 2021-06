Eppingen. (pol/lyd) Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine 71-jährige Fahrradfahrerin nach einem Unfall am Montagmittag in Eppingen in eine Klinik gebracht, teilt die Polizei mit. Die Frau radelte gegen 12.50 Uhr auf der Straße "Am Albertsweg" als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr E-Bike verlor und stürzte.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die schwerverletzte Seniorin. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Eppingen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.