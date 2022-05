Eberbach. (pol/sake) Wie die Polizei mitteilt, ist die seit Dienstag vermisste Jugendliche aus Eberbach wohlbehalten gefunden worden.

Sie wurde in Frankfurt am Main aufgegriffen und in die Obhut ihrer Familie gegeben. Warum sie verschwunden war und wo sie war, ist unklar.

Sie war zuletzt am 10. Mai gegen 15.30 Uhr in der Stadtmitte gesehen worden. Gegen 8.30 Uhr hatte sie die Wohnung ihrer Eltern verlassen.

Update: Donnerstag, 12. Mai 2022, 15.12 Uhr