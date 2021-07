Damm/Walldürn. (pol) Seit Mittwochmittag wird die 14-jährige Amina Heiler vermisst. Da sämtliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bislang negativ verliefen, bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit nicht.

Die vermisste 14-jährige Amina Heiler. Foto: pol

Am Mittwochmorgen verließ das Mädchen die evangelische Jugendhilfeeinrichtung im Stadtteil Damm in Richtung Schule, kehrte nach dem Unterricht jedoch nicht dorthin zurück. Ein 17-jähriger Freund der Schülerin äußerte gegenüber der Einrichtung, dass sie zu ihm auf dem Weg nach Krefeld sei. In Krefeld konnte das Pärchen jedoch nicht angetroffen werden. Hinweise, dass sich das Mädchen auf dem Weg zu ihrem Onkel nach Walldürn befindet, blieben bislang ebenfalls ohne Ergebnis.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: 165 Zentimeter groß; wellige, sehr lange dunkle Haare; bekleidet mit einer grauen Hose und grauem Oberteil, schwarze Jacke und weißen Schuhen.

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.