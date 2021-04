Mannheim. (pol/rl) Das Polizeipräsidium Mannheim führte wie angekündigt auch am Karfreitag seine intensiven Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung der Coronaverordnung fort. Dabei waren rund 70 zusätzliche Beamte in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Dabei wurden besonders bekannte Ausflugsorte und Treffpunkte kontrolliert sowie der Bereich Mannheim-Lindenhof und die Innenstadt, wo sich zuletzt häufig Poser trafen. Diese Treffen hatten zu Ruhestörungen, Müll und Verstößen gegen die Coronaverordnung geführt.

Am Karfreitag waren bei gutem Wetter wieder zahlreiche Menschen in der Region unterwegs. Insgesamt wurden 691 Fahrzeuge sowie 1540 Personen kontrolliert. Dabei wurden 343 Verstöße festgestellt. Zumeist ging es dabei um Verstöße gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen.

Bei einer Kontrolle auf der Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim schätzten die Beamten gegen 16.30 Uhr rund 1000 Besucher, die sich innerhalb der aufgezeichneten Kreise aufhielten. Die meisten hielten sich an die Kontaktbeschränkungen. Einige Gruppen, die aus Personen aus mehr als zwei Haushalten bestanden und die Höchstzahl von fünf Personen überschritten, wurden laut Polizeibericht "mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl" auf die bestehenden Corona-Regelungen hingewiesen.

Das Besucheraufkommen an den Treffpunkten in Mannheim, wie dem Strandbad, der Neckarwiese sowie im Bereich der Neckarpromenade blieb überschaubar. Die Regelungen wurden hier überwiegend eingehalten. Gegen 20 Uhr wurden einige Poserfahrzeuge auf der Rheinpromenade festgestellt und der Örtlichkeit verwiesen. Nachdem in der Rennershofstraße eine Absperrung aufgestellt wurde, wurden hier keine weiteren Fahrzeuge mehr gesichtet.

Ab 20.30 Uhr wurden zur Überwachung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen zudem mehrere Kontrollstellen an den Zu- und Abfahrtsstraßen im Stadtgebiet errichtet. Diese wurden, nachdem der Fahrzeugverkehr stark nachgelassen hatte, gegen 23 Uhr wieder abgebaut. Auch hier wurden einige Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen und die Maskenpflicht festgestellt.

Im Bereich Waibstadt wurde nahe der Kläranlage eine 20-köpfige Personengruppe angetroffen, die sich offenbar zu einer Feier an Biertischen niedergelassen hatte. Die Ansammlung wurde aufgelöst. Die Teilnehmer sehen nun Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung entgegen.

Die Überwachungsmaßnahmen sollen an den folgenden Ostertagen weiter intensiv und konsequent fortgeführt, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Update: Samstag, 3. April 2021, 12 Uhr

Polizei bleibt auch an Ostern wachsam

Das Polizeipräsidium Mannheim will über die Feiertage rund 70 Beamte zusätzlich für Kontrollen einsetzen.

Mannheim/Heidelberg. (pol/make) Auch in der Zeit zwischen Karfreitag und Ostermontag will das Polizeipräsidium Mannheim weiter intensiv die Einhaltung der Coronaverordnung überwachen.

Insbesondere an den bekannten Treffpunkten und Ausflugszielen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis wollen die Beamten laut Polizeiangaben mit rund 70 zusätzlichen Polizeibeamten täglich präsent sein.

Dabei sollen auch vorwiegend Fuß- und Radstreifen durchgeführt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten würden bei den Kontrollen mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl vorgehen, hieß es.