Buchen/. (pol/rl) Mit dem Schrecken und Sachschaden kam am Freitagvormittag ein 20-Jähriger bei einem Unfall davon. Der BMW-Fahrer bog kurz nach 11 Uhr aus Richtung "Schlattereck" nach links in die Eberstadter Straße ein. Daraufhin geriet sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Der 20-Jährige blieb unverletzt. Am nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.