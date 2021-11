Buchen. (pol/mün) Der Feuermelder in einem Seniorenheim in Buchen-Waldhausen alarmierte am Donnerstagabend Bewohner und Betreuer. Die Feuerwehr konnte den Brand, der gegen 23 Uhr in dem Gebäude im Bödigheimer Weg ausbrach, schnell löschen.

Nach Angaben der Polizei mussten die Bewohner nicht in Sicherheit gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.