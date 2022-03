Buchen. (pol/msc) Mehrere hundert Euro an Schaden hat ein Unbekannter in Buchen verursacht. Er war offenbar beim Rangieren in der Straße "Am Nahholz" an einem Gartenzaun hängen geblieben. Das teilte die Polizei mit.

Die Beamten gehen davon aus, dass es such um einen Lieferwagen als Verursacher handelt. Zeugen, die den Unfall zwischen 9 Uhr und 11 Uhr gesehen haben, sollen sich unter der Rufnummer 06281/9040 melden.