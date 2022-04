Bad Schönborn/Kronau. (pol/rl) Bisher wurden sieben Autos gemeldet, die am Wochenende in Bad Schönborn und Kronau aufgebrochen wurde. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, brachen die Täter in Bad Schönborn-Mingolsheim und Kronau unterschiedliche Modellreihen auf. Fünf Fahrzeuge parkten in Bad Mingolsheim in den Straßen Max-Rieger-Ring, Johann-Strauß-Straße, Franz-Liszt-Straße und Karl Millöcker-Straße. Zwei weitere Fahrzeuge standen in der Kronauer Friedenstraße und Wilhelmstraße.

Der bei den Aufbrüchen entstanden einige Hundert Euro Schaden. Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07253/80260.