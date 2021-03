Leingarten. (pol/lyd) Am Samstagmittag war ein 25-jähriger Mazda-Fahrer auf der Bundesstraße B293 von Heilbronn in Richtung Schwaigern unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde er auf Höhe des Industriegebietes Leingarten vermutlich abgelenkt und geriet dadurch mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr.

Er stieß dort mit einem 65-jährigen Renault-Lenker zusammen. Nach dem Zusammenstoß gelangte der Renault auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in die Leitplanke.

Ein hinter dem Renault fahrender 44-jähriger VW-Lenker stieß bei einem Brems- und Ausweichmanöver ebenfalls gegen die Leitplanken. Bei dem Unfall wurde der Renault-Lenker leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 30.000 Euro.