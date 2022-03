Hockenheim. (pol/msc) Ein 36-Jähriger konnte sich am Walldorfer Kreuz offenbar nicht richtig entscheiden, wo er hinfahren will. Gegen 8 Uhr fuhr er am Sonntag frontal auf eine Leitplanke, an der Abfahrt von der Autobahn A6 auf die A61. Das teilte die Polizei mit.

Schuld am Unfall könnte auch der Alkoholwert des Seat-Fahrers gehabt haben - die Beamten stellten vor Ort einen deutlichen Alkoholgeruch fest, der erste Vortest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen, wo der leicht verletzte Mann hingebracht wurde.

Durch den Unfall wurden sowohl das Auto als auch die Leitplanke stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 40.000 Euro. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Trunkenheit.