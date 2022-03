Angelbachtal. (pol/msc) Bei einem Unfall auf der Kreisstraße K4177 zwischen Sinsheim-Dühren und Angelbachtal/Michelfeld ist die Schuldfrage noch ungeklärt. Daher sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr stießen laut Polizei ein 34-jähriger Traktorfahrer und ein 64-jähriger Kia-Fahrer zusammen. Die beiden fuhren zunächst hintereinander. Als der Kia-Fahrer dann den Traktor samt seinem anhängenden Miststreuer in einer langgezogenen Kurve überholen wollte, bog der Traktorfahrer in einen Feldweg ab - es kam zum Zusammenstoß.

Der Kia kam nun laut Polizei ins Schleudern und wurde von einer Leitplanke abgebremst. Dadurch wurde er so stark beschädigt, dass er mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden musste. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt, der Sachschaden am Kia wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Traktor wurde dagegen nur leicht beschädigt. Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261/6900 melden.