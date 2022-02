Adelsheim. (pol/lesa) Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Adelsheim drei Befestigungsrohre von Verkehrsschildern abgeschnitten. Wie die Polizei mitteilt, kam es bei den Beschädigungen in der Dr.-Traugott-Bender-Straße und dem Eicholzheimer Weg zu einem Sachschaden in Höhe von 750 Euro.

Die Polizei betonte, dass die Verkehrszeichen die gültigen Regeln und Warnhinweise für den Verkehr anzeigen. Wer diese zerstört oder entfernt, begeht den Beamten zufolge nicht nur eine Straftat, "sondern erweist seinen Mitmenschen auch einen Bärendienst".

Die Polizei bittet nun Zeugen um Meldung beim Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040.