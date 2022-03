Mühlhausen. (jubu) Ein Leichtverletzter und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls der sich am Montagabend auf der Autobahn A6 bei Tairnbach ereignete. Nach ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei war es gegen 18.40 Uhr beim Spurwechsel eines Kleintransporters zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu einem Unfall gekommen. Ein Audifahrer bemerkte den wechselnden Kleinlaster nicht rechtzeitig und prallte in dessen Heck. Der Transporter prallte noch gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Silozug bis er beschädigt an der linken Betonwand zum Stehen kam. Während der Fahrer des Silozuges und der Audi-Fahrer unverletzt blieben, zog sich der Kleintransporter-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Zur Absicherung der Einsatzstelle war auch die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Während der Unfallaufnahme waren der linke und mittlere Fahrstreifen in Richtung Heilbronn gesperrt. Es kam nur zu geringen Rückstaus.

Update: Montag, 21. März 2022, 20.12 Uhr

