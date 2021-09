Östringen. (pol/lyd) Schwere Verletzungen zog sich ein 61 Jahre alter Kradfahrer am Samstagnachmittag in Östringen zu, teilt die Polizei mit. Der Mann fuhr mit seinem Motorrad auf der K3517 von Eichelberg kommend in Richtung Odenheim.

In Höhe des Stifterhofes wollte eine ebenfalls 61 Jahre alte Frau mit ihrem Auto nach links in Richtung Kloster Odenheim abbiegen. Hierbei übersah sie den Kradfahrer und es kam zu Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Kradfahrer wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Auch er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Östring