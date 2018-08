Leimen. (sg) Die Leimener Weinkerwe startet am Samstag und hält einige Neuerungen für die Festbesucher bereit. Die Vorfreude auf das Traditionsfest steigerte nun ein ganz besonderer Termin: Die historische Straßenbahn, die während des Festwochenendes als Weinkerwe-Express zwischen Heidelberg und Leimen unterwegs ist, wurde in einem feierlichen Akt auf den Namen "Leimen" getauft.

Ulrich Mayerhöfer von der Interessensgemeinschaft Nahverkehr Rhein-Neckar und Gregor Blasczyk von der RNV kamen mit dem Schienenfahrzeug zur Endhaltestelle in Leimen. Die historische Bahn wurde 1956 in der Waggonfabrik Fuchs in Heidelberg-Rohrbach gebaut und fuhr bis Ende der 1970er Jahre auf der Südlinie bis Wiesloch. Heute kann sie für Sonderfahrten gemietet werden. Nun führte ihr Weg eben nach Leimen, wo sie schon von Gästen und Stadtvertretern erwartet wurde. Der Sekt stand für die Taufe bereit.

"Für uns ist dies eine schöne Werbung und die historische Straßenbahn ein charmanter Botschafter für unsere Stadt", so Oberbürgermeister Hans D. Reinwald. "Sie trägt bei ihren Fahrten den Namen unserer Stadt ins ganze Schienennetz." Er erinnerte an die lange Tradition des Weinkerwe-Express und auch daran, dass die Fahrten mit der Bahn eine Weile aus Spargründen ausgesetzt wurden. Nach seinem Dafürhalten habe man hier an der falschen Stelle gespart. Erst im Jahr 2007 wurde der Weinkerwe-Express auf Initiative des Weinguts Adam Müller und der Interessensgemeinschaft Nahverkehr Rhein-Neckar wieder in Betrieb genommen.

Auch an anderer Stelle sei falsch gespart worden, meinte Reinwald. Dass die Weinkerwe in den letzten Jahren nur noch in abgespeckter Form durchgeführt wurde, wertete er als Fehler. "Wir wollen das Traditionsfest Schritt für Schritt wieder dahinbringen, wo es einmal war", machte er deutlich. Dazu gehört bei ihm nicht nur der Weinkerwe-Express, sondern auch der Weinbrunnen vor dem Rathaus, der Festumzug, der Weinfass-Anstich, die Beteiligung von Vereinen und Partnerstädten, die Führungen durch das historische Rathaus, sowie attraktive Angebote der Schausteller und das Abschlussfeuerwerk.

Die Taufe des Weinkerwe-Express oblag den Weinkerwe-Repräsentantinnen Mara Ruhnau und Christin Menzel. Letztere bekam die Sektflasche in die Hand gedrückt. Der erste Schlag auf den stabilen Puffer war zu zaghaft, aber der zweite klappte. Die beiden Leimenerinnen hatten bereits 2008 und 2016 die Rolle der Schlossfräuleins übernommen. Da es in den letzten Jahren für die Stadt immer schwieriger wurde, Repräsentantinnen zu finden, hatte der OB bei beiden angefragt, ob sie dieses Amt auch weiterhin ausüben würden. "Da haben wir natürlich gleich Ja gesagt, weil wir das total gerne machen", bekunden die jungen Frauen unisono. Angedacht sei, dass sie für die nächsten fünf Jahre als Schlossfräuleins Leimen bei verschiedenen Anlässen repräsentieren. Die 28-jährige Menzel wohnt mittlerweile in Malsch und ist angehende Grundschullehrerin. Ruhnau ist drei Jahre jünger und Erzieherin in der Kinderkrippe in St. Ilgen. Beide kennen sich seit vielen Jahren über Schwimmklub Neptun.