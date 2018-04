Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Wer hat an der Uhr gedreht? Das könnte man sich in Maisbach fragen. Wer am Alten Schulhaus des Nußlocher Ortsteils vorbeifährt und einen Blick auf die dortigen Uhren wirft, sollte sich nicht nach diesen richten: Eine davon - jene an der Vorderseite - geht nämlich falsch. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Aufgefallen ist das unter anderem den Freien Wählern, die in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses im Ratsaal des Rathauses nun einen Antrag auf regelmäßige Wartung der Uhren stellten.

Jedes Jahr findet in Maisbach eine Sitzung statt, sagte Dorle Terboven (FWV) - und jedes Jahr stelle man fest beziehungsweise werde man darauf hingewiesen, dass die Uhren des Öfteren falsch oder sogar gar nicht gehen. Und tatsächlich: Wer zum Beispiel gegen 10 Uhr durch Maisbach fährt und einen Blick auf die vordere Uhr wirft, wird feststellen, dass im Ort - zumindest am Alten Schulhaus - eine "Zeitverschiebung" von etwa zwei Stunden herrscht. Statt 10 Uhr zeigt der Zeiger 12 Uhr an. Allerdings kann man sich auf die zwei Stunden Zeitverschiebung auch nicht wirklich verlassen, denn die Uhr kann auch schon mal drei Stunden oder mehr falsch gehen. Gestern waren es sogar fünf Stunden.

Seit dem Jahr 1873 gibt es das Alte Schulhaus in Maisbach, bis Ende der 60er Jahre war dort eine Schule untergebracht. Heute wohnt darin eine Familie, zudem gibt es einen Raum, der für einige Veranstaltungen genutzt wird. Für die Uhr besteht allerdings schon länger ein Wartungsvertrag mit der Firma Schneider Turmuhren und Glockentechnik aus Schonach. Die Firma wartet darüber hinaus die Turmuhren der katholischen sowie der evangelischen Kirche in Nußloch.

Im Mai 2017 sei an der Uhr am Alten Schulhaus das Motorzeigewerk für den Ziffernblattbetrieb auf der Westseite instand gesetzt worden, informierte Bauamtsleiter Matthias Leyk den Verwaltungsausschuss. Kurz darauf wurden auch drei Motorzeigewerke auf der Nordseite instand gesetzt. Die Uhr soll nun bei einer Generalüberholung auf Vordermann gebracht werden, der Auftrag dazu wurde bereits Anfang März erteilt. Wenn sie wieder am Alten Schulhaus vorbeifahre, hoffe sie, dass die Uhr dann richtig gehe, so Dorle Terboven. Dann dürfe sie aber erst wieder daran vorbeifahren, wenn die Uhr repariert sei, sagte Bürgermeister Joachim Förster mit einem Augenzwinkern.