Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Das erste Mal in seinem Leben sei er in einem Autokino gewesen, erzählte Hans-Jürgen Moos in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dieses Erlebnis habe ihn dermaßen beeindruckt, dass er sich auch für seine Heimatgemeinde Meckesheim ein solches Autokino wünsche. "Unser Festplatz wäre dafür prädestiniert", fand Moos und meinte, "das wäre endlich mal was Neues" anstatt Corona-bedingt immer wieder Absagen von Veranstaltungen vermelden zu müssen. Insbesondere die stark gebeutelten Vereine könnten nach Worten von Moos von einem Autokino profitieren. Er selbst würde sich freiwillig anbieten, bei der Umsetzung mit anzupacken.

Doch ist das überhaupt realistisch? Die RNZ hat bei Martin Lenz, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Meckesheimer Vereine (AMV), nachgefragt. Er findet die Idee "grundlegend nicht schlecht" und meint: "Das wäre eine willkommene Abwechslung." Gleichzeitig weist der AMV-Vorsitzende darauf hin, dass sich das Risiko für die Vereine auf jeden Fall in Grenzen halten müsste. "Eine Bewirtung kann fast jeder Verein stemmen", so Lenz. Als Veranstalter aufzutreten, sei hingegen mit hohen Risiken verbunden. Lenz: "Alle Vereine haben Umsatzeinbußen ohne Ende, ich glaube nicht, dass jemand das Risikogeschäft eingehen würde."

Auch Bürgermeister Maik Brandt erkennt bei allem Charme, den die Idee hat, die damit verbundenen Probleme. Er habe sich im Anschluss an die Gemeinderatssitzung mit Sascha Köttig ausgetauscht. Der Veranstaltungstechniker zeichnet mit seiner in Sinsheim ansässigen Firma JaegerSound aktuell für den richtigen Ton in den Ratssitzungen verantwortlich. Brandt zufolge habe Köttig schon vor der Moos’schen Einbringung über ein Autokino nachgedacht. Als Gemeinde würde man bei einem entsprechenden Interesse der Vereine den Festplatz für ein Autokino zur Verfügung stellen. Oder wie es Brandt formuliert: "Wir wollen den Vereinen nicht die dringend benötigte Butter vom Brot nehmen."

Gegenüber der RNZ betont aber auch Köttig, dass das finanzielle Risiko nur sehr schwer kalkulierbar ist. Einerseits sei ein solches Autokino aus der Perspektive des "Verleihers" natürlich lukrativ. Man könne die Technik hinstellen und Miete kassieren. "Je länger das Kino läuft, desto besser", so Köttig. Andererseits scheue er sich davor, als Betreiber aufzutreten. Die Kosten, angefangen von der LED-Wand bis hin zur Beantragung einer UKW-Frequenz für das Autoradio bei der Bundesnetzanstalt, seien enorm. Hinzu kämen die Lizenzen für die Filme. Hierbei gelte, je besser der Film, desto teurer das Ganze. Ein Aspekt, den viele vergessen würden, sei zudem die Logistik von der Absperrung des Platzes, über den Zugang zu Toiletten bis hin zu Einweispersonal und Security.

Die Kosten wieder reinzubekommen, bewertet Köttig als "schwierig". Auf dem Festplatz sehe er eine maximale Kapazität von 50 bis 60 Autos als realistisch an. Rechne man mit 30 Euro pro Auto, käme man auf rund 1500 Euro pro Vorstellung. "Aber nur wenn ausverkauft ist", warnt Köttig. Meckesheim habe aber kein Einzugsgebiet wie etwa Mannheim, Heidelberg oder Viernheim. Hier könne man bei ausverkauftem "Haus" auch mit 200 bis 300 Autos rechnen. "Dann wird das Ganze sicher lukrativ." Meckesheim fehle hierfür aber neben dem Einzugsgebiet auch die Fläche. Der Festplatz ist nach Sicht des Veranstaltungsprofis zu klein.