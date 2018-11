Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Die erste Abstimmungsniederlage trug Bürgermeister Christoph Oeldorf noch mit Fassung. Der Gemeinderat wollte den Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren "Wilhelmsfeld I" nicht fassen. Beim nächsten Verwaltungsentwurf, den Oeldorf zur Abstimmung stellte, musste der Rathauschef aber mehrmals kräftig durchatmen, um nicht loszupoltern. Doch all das half nichts. Das Gremium stellte sich mehrheitlich quer. Das Vialytics-System zur Erfassung des Straßenzustands wollten die Bürgervertreter nicht einführen.

Vialytics dient dem Straßen-Erhaltungsmanagement. Es erlaubt, in Eigenregie mit einem modifizierten Smartphone den Straßenzustand selbst zu erfassen und ihn auszuwerten. Selbst die von Oeldorf gezogene Notbremse, das Thema zu vertagen und in einer späteren Sitzung zu beraten, stieß mehrheitlich auf taube Ohren.

"Kein Aspekt im kommunalen Bereich erregt die Bürger so sehr wie der Straßenzustand", betonte der Bürgermeister zuvor. Für die Bürger seien oftmals Entscheidungen, "ob und wann eine Straße saniert werden soll", nur schwer nachzuvollziehen. Aus diesem Grund plädierte er für ein System, das stets aktuell die Daten liefert, neue Schäden frühzeitig erkennt und die Grundlage für effiziente Erhaltungsmaßnahmen liefert. Die Kommune könne dies flexibel handhaben und im Endeffekt durch ein nachhaltiges Erhaltungsmanagement einen besseren Straßenzustand gewährleisten.

Geplant sei, mit dem Start-Up-Unternehmen einen Vertrag über drei Jahre abzuschließen. Die Kosten für die Gemeinde betragen laut Oeldorf hierbei pro Jahr etwas mehr als 6000 Euro und ließen sich durch den laufenden Ergebnishaushalt finanzieren. Denn es stehen für den Unterhalt der Ortsstraßen 50.000 Euro zur Verfügung, von denen bislang lediglich 8756 beansprucht wurden. Möglicherweise könnten beantragte Fördergelder in Höhe von rund 9000 Euro den Aufwand noch minimieren.

Als der Bürgermeister als weiteres Argument den im Mai beschlossenen CDU-Antrag zum Erhalt der Straßen hinzufügte, stieg bei der Fraktionssprecherin der Christdemokraten deutlich der Blutdruck. Denn Melanie Oberhofer schwebte damals das Beispiel eines Unternehmens vor, das in Schriesheim fachgerecht Straßen saniert hatte.

Die CDU trat damals dafür ein, ein "Angebot für die Beseitigung der vorhandenen Schäden" einzuholen - mit Ausnahme der Straßen, die ohnehin zur Erneuerung anstehen. Zusätzlich wollte die Gemeinderatsfraktion mittels eines Wartungsvertrags eine längerfristige Zusammenarbeit gewährleisten, die bei Erkennen von Frostschäden oder Schlaglöchern sofort reagiert. Der unschätzbare Vorteil: "Die Kosten für den Bauhof werden erheblich reduziert und führen zu dessen Entlastung", so Oberhofer auf jener früheren Sitzung.

Obwohl der Bürgermeister mit Engelszungen um die Schaffung einer Datenbasis bat, stieß er bei Oberhofer genauso auf Granit wie bei Jochen Peters (FW). "Die Straßen sind so schlecht", meinte Peters. "Das System, das eher auf neuwertige Straßen zielt, halte ich daher für überflüssig." Ähnlich sah dies auch Boris Hoffarth von der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW) und nannte als Beispiele für marode Straßen neben der Alten Römerstraße die Rizalstraße, Silbergasse und das Pottaschenloch.

Hinzu gesellte sich die Frage, die bei den Räten der Bürgergemeinschaft Wilhelmsfeld (BGW) im Vordergrund stand: Wo sollte man überhaupt anfangen und was erreicht man mit den eingestellten 50.000 Euro? Lieber ein professionell gestalteter "Flickenteppich" und eine Beseitigung der Schlaglöcher, als überhaupt nichts getan, lautete ein weiterer Diskussionsansatz. Auch der Einwand Oeldorfs, dass eine kurzfristige Instandsetzung der Straßen, wozu auch der Untergrund gehöre, aufgrund der explodierenden Kosten nicht möglich sei, zündete nicht. Und so drehte man sich bei der Debatte langsam im Kreis.

"Was unter der Straße liegt, interessiert mich momentan nicht", fiel Peters (FW) dem Bürgermeister in den Rücken und tötete damit den letzten Nerv Oeldorfs. "Der Schwarze Peter liegt einzig und allein beim Gemeinderat, wenn es dazu kommt, dass man das Geld einfach versenkt", so seine drastische Aussage, zumal die Verwaltung eine andere Auffassung besitze.

Nach dem Abschmettern der Anträge Oeldorfs gilt jetzt der mehrheitlich im Mai beschlossene CDU-Antrag. Zu dem muss der Ortschef möglichst in der November-Sitzung eine Lösung anbieten.