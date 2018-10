Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Der Waldparkplatz hinter dem Ortsausgang des Luftkurortes bietet derzeit ein abschreckendes Bild: Unbekannte haben hier an der L 596 in Richtung Ziegelhausen illegal ihren Müll entsorgt. Die blauen und schwarzen Abfallsäcke, aus denen zum Teil Papier und Plastik quillt, bilden einen unschönen Kontrast zum Grün der umliegenden Bäume. Auch zwei kaputte Rollos und ein Autoreifen liegen herum.

Im Wilhelmsfelder Rathaus zeigt man sich verständlicherweise wenig erfreut über diese Art der Müllentsorgung. "Wir versuchen herauszufinden, wer es war", teilte Bürgermeister Christoph Oeldorf auf Nachfrage der RNZ mit. Sollte dies nicht gelingen, trage der Steuerzahler die Kosten für die Entfernung.

Der Rathauschef bezeichnete den Vorfall als "sehr ärgerlich", äußerte aber auch eine Ahnung, warum der Müll ausgerechnet an diesem Parkplatz an der L 596 abgelagert wurde: "Bis vor wenigen Tagen standen hier Container zum Abtransport von alten Holzmasten." Für den privaten Gebrauch seien diese aber natürlich nicht gedacht gewesen. Nach der Entfernung der Behälter blieben die Müllsäcke daher liegen. Nun müsse festgestellt werden, ob für die Beseitigung die Gemeinde Wilhelmsfeld oder die Stadt Schriesheim zuständig ist, da der Parkplatz an der Gemarkungsgrenze liege.

Wie die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises Silke Hartmann gegenüber der RNZ erklärte, sind in solchen Fällen bei "geringen und ungefährlichen Mengen" die Kommunen selbst für den Müll verantwortlich. Erst bei größeren Mengen werde ein Mitarbeiter des Umweltamtes hinzugezogen, der dann in Zusammenarbeit mit der AVR die fachgerechte Entsorgung in die Wege leite. Im vorliegenden Fall sei den Kollegen aber nichts bekannt, so Hartmann. Der Kreis sei also hier nicht zuständig.