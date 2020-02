Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. In Sekunden war ab, was jahrelang gewachsen war: Jasmin Gassert hat sich gerade 36 Zentimeter ihrer Haarpracht abschneiden lassen. Die dunklen Haare, die sonst immer bis zu ihrer Hüfte reichten, trägt die Wilhelmsfelderin nun als schulterlangen Bob. Dies für einen guten Zweck: Die 28-Jährige folgte dem Aufruf einer Heidelberger Initiative, die zum Kinderkrebstag am 15. Februar eine Aktion startete, bei der die Echtpaar-Spende im Mittelpunkt steht.

Auf die Aktion sei ihre Mutter bei einem Friseurbesuch in Heidelberg aufmerksam geworden und habe ihr davon erzählt, berichtet Jasmin. Der Clou dabei: Wer mindestens 25 Zentimeter seiner Haare opfert, bekommt bei den teilnehmenden Friseurgeschäften einen kostenlosen Schnitt. Die Haare müssen bis dahin allerdings "unbehandelt" sein, sie dürfen also weder gefärbt noch mit einer Dauerwelle gelockt worden sein.

Die Haare sollen an Perücken-Hersteller verkauft werden. Viele Krebskranke tragen Perücken, wenn die Chemotherapie mit totalem Haarausfall verbunden ist. Echthaar-Perücken kosten mehrere Hundert Euro, also haben auch menschliche Haare ihren Preis. Der Erlös aus der Heidelberger Friseuraktion ist für zwei Einrichtungen bestimmt, die sich um krebskranke Kinder kümmern: das Waldpiratencamp der Kinderkrebsstiftung in Heidelberg und das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim.

Schulterlanger Bob statt hüftlanger Zopf: Am Ende fiel Jasmin Gassert der radikale Schnitt relativ leicht. Foto: Katzenberger-Ruf/privat

Jasmin Gassert hing bis vor Kurzem noch sehr an ihren langen Haaren. Kein Wunder: In ihrer Familie sind Haare ein großes Thema. So machte Gassert nach ihrem Schulabschluss in Schriesheim eine Ausbildung zur Friseurin – und trat damit in die Fußstapfen ihrer aus Wilhelmsfeld stammenden Mutter. Als sie und ihre jüngere Schwester noch kleiner gewesen seien, erzählt Gassert, habe die Mutter ihnen als gelernte Friseurin regelmäßig einen Bob geschnitten und später immer wieder versucht, ihnen das "Sich-lange-Haare-wachsen-lassen" auszureden. Während die Mutter einen frechen, blonden Kurzhaarschnitt hat, wurden die Haare ihrer Töchter immer länger und länger. "Wir haben höchstens mal die Spitzen geschnitten", erinnert sich die 28-Jährige, die ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Familie hat.

Nach der Ausbildung zur Friseurin hat Gassert nie mehr in diesem Beruf gearbeitet – auch, weil er ihren Worten nach nicht gut bezahlt wird. Stattdessen arbeitet sie nun als Verkäuferin in einer Bäckerei. Das ist mit ein Grund, weshalb sie ihre langen Haare meistens zu einem Zopf gebunden trug. Diesen hatte sie auch nachts im Bett: Schließlich schläft es sich mit offenem Haar auch schlecht, weil man ständig drauf liegt. Nichtsdestotrotz kostet die Pflege der langen Mähne, Waschen und Trocknen in den letzten Jahren ganz schön viel Zeit.

Von ihren Haaren hat sie sich letztlich relativ leicht getrennt. "Ich war darauf vorbereitet", sagt sie. Allerdings fühlte sie sich nach dem radikalen Haarschnitt – den ihr Freund anfangs verhindern wollte – nicht viel leichter auf dem Kopf. Ihre Schwester ist bisher übrigens nicht zu der Echthaar-Spende zu bewegen. Damit ist sie nicht allein: In der Familie gibt es einen weiteren überzeugten Zopfträger – es ist der Vater!