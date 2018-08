Von Karin Katzenberger-Ruf

Wilhelmsfeld. Eine "Lehmfarbige Graswurzeleule" landet als erste auf dem Leuchtturm. Dieser besteht aus Lichtquellen mit hohem UV-Anteil (Schwarz- und Weißlicht) und einem weißen Netz darüber. Um so eine Fangvorrichtung für Nachtfalter aufstellen zu dürfen, braucht es eine Genehmigung vom Naturkundemuseum in Karlsruhe.

Die Gelbrote Stengeleule besitzt auf ihren Flügeln ein markantes Muster. Foto: Jochen Schwarz

Jochen Schwarz und Edit Spielmann haben diese natürlich. Schließlich sind sie beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Steinachtal das fachkundige "Schmetterlings-Team" und insbesondere von Nachtfaltern fasziniert.

Rund 3000 Arten gibt es im Lande, die bunten Tagfalter bringen es nicht mal auf 100, sind also deutlich in der Unterzahl. Ein interessiertes Grüppchen ist am Abend zur Falter-Exkursion den "Rodelhang" in Wilhelmsfeld hoch gestapft. Bei Tageslicht sind blaue Glockenblumen und gelb blühender Hornklee zu sehen, aber auch einige Löcher im Boden. Für den Rückweg die Taschenlampe eingepackt zu haben, ergibt also tatsächlich Sinn.

Auch der Purpurrote Zünsler gehörte zu den 25 erfassten Arten der Falter-Exkursion. Foto: Jochen Schwarz

Kurz nach Sonnenuntergang ist das Ziel erreicht, dort wird besagter Leuchtturm aufgebaut und dann heißt es erst einmal: warten, warten, warten. In dieser Zeit beeindruckt Edit Spielmann die Exkursionsteilnehmer zunächst mal mit dem Fledermaus-Detektor. Mit diesem lassen sich die Tiere nicht nur orten, sondern sogar bestimmen. Das ist durchaus spannend und verkürzt die Wartezeit bis zum Anflug der Falter.

Mit 13 Grad ist es schon ab 20 Uhr relativ frisch. Nach den vielen lauen Sommernächten der vergangenen Wochen schwärmen Nachtfalter nach diesem "Temperaturschock" nicht gerade in Massen aus. Immerhin 25 Arten sind am Ende der Falter-Exkursion erfasst, darunter der Violettgraue Eulenspinner, der Perlglanzspanner und der Ampfer-Wurzelbohrer.

Der Rhabarberzünsler fällt mit seiner gelb-rötlichen Färbung auf. Foto: Jochen Schwarz

Grob wird zwischen Spannern und Eulenfaltern unterschieden. Laut Schwarz haben die Spanner den schlankeren Körperbau und die Eulenfalter wirken wuchtiger. Möglicherweise liegt das auch an ihrer "dachartigen Flügelhaltung", wenn sie sich irgendwo niedergelassen haben.

Warum der Perglanzspanner auch "Silberblatt" heißt, ist hier unschwer zu erkennen. Foto: Jochen Schwarz

"Es gibt tagaktive Nachtfalter, aber keine nachtaktiven Tagfalter", so eine Erkenntnis des Abends, an dem auch zu erfahren ist, dass viele Nachtfalter in ihrem rund zweiwöchigen "geflügelten" Leben im Gegensatz zum Raupen-Stadium gar keine Nahrung mehr zu sich nehmen, sondern nur noch die Fortpflanzung im Kopf haben.

Und in ihren feinfühligen Riechorganen. Demnach können Männchen mit ihren Fühlern über Kilometer hinweg die Duftstoffe paarungsbereiter Weibchen wahrnehmen.

Zwei braune Querbinden teilen die Flügel des Violettgrauen Eulenspinners in drei Teile. Foto: Jochen Schwarz

Nachtfalter sind übrigens fast das ganze Jahr über aktiv, außer zum Jahreswechsel zwischen Mitte Dezember bis Mitte Januar. Ihre Schönheit ist oft erst auf den zweiten Blick erkennbar. Denn wer die Insekten genau anschaut, erkennt bräunlich-grünlich-schimmernde Flügeln. Und wer das einmal gesehen hat, mag möglicherweise nicht mal mehr eine Motte tot schlagen...

Die Exkursion dauert bis Mitternacht. Der Biologe Dr. Jochen Schwarz wird allerdings erst gegen 1.30 Uhr die Zelte abbrechen, die letzten anderthalb Stunden allein.

Info: Führungen und Vorträge zum Thema "Tag- und Nachtfalter" können auch individuell gebucht werden, mehr unter der E-Mail-Adresse bund.steinachtal@bund.net