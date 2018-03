Wilhelmsfeld. (RNZ) Die Buslinie 34 wird in Wilhelmsfeld ab Mittwoch für fast zwei Monate umgeleitet. Aufgrund der Sanierung der Johann-Wilhelm-Straße ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt.

Bis zum 18. Mai startet und endet die Linie 34 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) an der Haltestelle Schriesheimer Hof. Sie wird als Ersatzhaltestelle in der Altenbacher Straße angefahren. Die Stopps Wilhelmshöhe, Rathaus und Autohalle entfallen in beiden Fahrtrichtungen.

Da die Straße bereits im weiteren Verlauf bis nach Altneudorf gesperrt ist, verkehren für die Dauer der Gesamtmaßnahme Kleinbusse zwischen den Haltestellen Schriesheimer Hof und Heiligkreuzsteinach/Altneudorf.

Info: Nähere Informationen zum Ersatzfahrplan finden Sie hier.