Von Benjamin Miltner

Bammental. Über Wildschäden kriegen sich Jäger und Landwirte immer wieder in die Haare. Es lässt sich eben auch bestens streiten über Ursache und Verursacher oder die Höhe eines Schadens. Meist findet sich zwischen den Parteien ein pragmatischer Ausweg, ist mit einer Wildschweinkeule oder einem eher symbolischen Geldbetrag die Sache gegessen. Aber in manchen Einzelfällen ist einfach keine Lösung in Sicht.

So auch bei dem auf der jüngsten Gemeinderatssitzung unter Einwohnerfragen geschilderten Konflikt. Ein Bammentaler Landwirt berichtete von einem Wildschaden in seinem Maisfeld, auf den er auch den für dieses Gebiet zuständigen Jäger aufmerksam gemacht habe. Der Jäger sah aber kein Schwarzkittel, sondern vielmehr einen Biber als Verursacher - und somit sich selbst nicht in der Schadensersatzpflicht. "Wir haben daraufhin ein Gutachten eines Sachverständigen des Regierungspräsidiums Karlsruhe in Auftrag gegeben", schilderte der Landwirt.

Dessen Ergebnis war eindeutig: Es lag kein Biber-, sondern Schwarzwildschaden über etwa 1300 Euro vor - der Jagdpächter wollte daraufhin aber nur knapp 300 Euro zahlen. "Im Gutachten wurde dem Jäger empfohlen, an einer Wildkundeschulung teilzunehmen, wenn er die Spuren von Biber und Schwarzwild nicht unterscheiden kann", verkündete der Landwirt und sorgte im Räterund für Gelächter. Lustig ist für ihn die Angelegenheit aber schon lange nicht mehr. "Das geht schon über Jahre so", sagte der Bammentaler und berichtete zudem über telefonische Drohungen. Daher wandte er sich nun an die Gemeindeverwaltung und erinnerte an deren Fürsorgepflicht.

Bürgermeister Holger Karl und seinen Mitarbeitern war der Fall bereits bekannt. "Manuel Müller vom Ordnungsamt hat über alle Maßen versucht, eine gütliche Lösung herbeizuführen", sagte Karl. Alle Schlichtungsversuche seien aber gescheitert. Problematisch an der aktuellen Episode ist zudem, dass der Schaden nicht binnen einer Woche bei der Gemeinde angezeigt wurde, wie vom geltenden Wildtiermanagementgesetz vorgesehen. Somit besteht kein Rechtsanspruch auf den Schadenersatz. "Wir haben uns an die Absprache aus der Agrarrunde gehalten und zunächst den direkten Kontakt zu den Jägern gesucht, deswegen die Frist nicht gewahrt", entgegnete der Landwirt.

Die Gemeinderäte zeigten Verständnis für die schwierige Situation. "Recht hin oder her - wir haben auch eine moralische Verpflichtung", meinte Fotios Dimitriou (Pro Bammental). Diese bestehe darin, Menschen zu helfen, die anständig handeln und ihr Wort halten. Albrecht Schütte (CDU/BV) schlug ähnlich wie der geschädigte Landwirt eine Neuregelung der Pacht vor: Die Jäger sollen in Zukunft einen fixen Betrag für das Aufkommen von Wildschäden in einen Topf geben, aus dem die Gemeinde entsprechend der Ansprüche die Geschädigten bedient. "Der ganze Ärger bringt niemandem etwas. Es langt jetzt und muss endlich einmal Ruhe einkehren", redete Schütte Klartext. Auch Rüdiger Heigl (SPD) und Clemens Deibert (UWB) sprachen sich für eine "kleine Versicherungslösung" aus, wie Deibert sie nannte.

Holger Karl betonte den Willen der Verwaltung für einen erneuten Anlauf, sah aber auch das Problem der Freiwilligkeit: "Wir können den Jagdpachtvertrag nicht einseitig ändern". Alle Parteien müssten an den Tisch und den Vertrag modifizieren. "Der Umgang ist für uns das entscheidende", betonte der Landwirt, "wenn der passt, ist uns auch mal die Hälfte der Schadenssumme Recht."