Von Klaus Emig

Wiesenbach. Das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein hat eine eingehende Untersuchung der Verkehrssituation in Wiesenbach durchgeführt. Die Ergebnisse der umfangreichen Recherchen, gegliedert in eine Lärmkartierung für die Ortsdurchfahrt, die Verkehrsproblematik in der Poststraße und den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen, wurden in der Sitzung des Wiesenbacher Gemeinderats äußerst intensiv und engagiert dargestellt und erörtert. Weit über eine Stunde nahm dieser Themenkomplex das Gremium in Anspruch.

Lärmkartierung zur Ortsdurchfahrt: Diplomingenieur Frank Rogner, Geschäftsführer in dem Karlsruher Ingenieurbüro, informierte zunächst über Einzelheiten zu der im September 2015 vom Gemeinderat beschlossenen Erstellung einer Lärmkartierung. Es sollte geprüft werden, ob die Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt L 532 mit Bammentaler Straße und Hauptstraße sowie der Kreisstraße K 4163/Poststraße in den Nachtstunden auf Tempo 30 pro Stunde begrenzt werden könnte. Allerdings waren die hierfür notwendigen Untersuchungen aufgrund der Sanierung der Hauptstraße bis Ende 2017 zurückgestellt worden.

Parkende Autos, kaum Platz für den Bus: Alltag in der Poststraße.

Frank Rogner nannte Details zu Verkehrszählungen zur Ermittlung der Verkehrsbelastung, Messungen des Lärmpegels und zur Zahl der betroffenen Anwohner im jeweiligen Bereich. Es seien nur einzelne Gebäude "hoch belastet"; der Schwerlastverkehr habe nur "einen geringen Anteil" am Gesamtverkehr.

Fazit: Die Ausweisung von Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt aus Lärmschutzgründen sei nicht zu erwarten, denn es sei deutlich geworden, dass die zuständige Behörde im Blick auf die ermittelten Werte dies ablehnen werde. Der Diplomingenieur gab seine Erfahrung wider: "Wir streiten oft mit Verkehrsbehörden rum." Sie hätten einen beachtlichen Ermessensspielraum bei ihren Entscheidungen.

Sabine Gora (SPD) äußerte angesichts der Belastungen und Gefahren durch den zeitweise enormen Durchgangsverkehr in Wiesenbach recht emotional ihr Unverständnis. Dazu Bürgermeister Eric Grabenbauer: "Die Schwellenwerte zur Ausweisung von Tempo 30 müssten niedriger angesetzt werden." Wolfgang Arnold (Grüne) wollte im Hinblick auf die Verkehrsbelastungen im Ort nicht klein bei geben und empfahl, trotz der ermittelten Werte einen Antrag auf eine Temporeduzierung für die Durchfahrtstraßen zu stellen.

Verkehrsproblematik in der Poststraße: Die schwierigen Verkehrsverhältnisse in der Poststraße veranschaulichte der Verkehrsexperte Frank Rogner mit Bildern. Sie ist eine durchschnittlich sechs Meter breite Kreisstraße mit beidseitigen Engstellen, wo Tempo 50 gilt. Anwohner beklagen zugeparkte Zufahrten, für die Busse des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) ist oft fast kein Durchkommen, Fußgänger beschweren sich über den Ausweichverkehr auf den Gehwegen.

Die Straßenverkehrsbehörde hat daher empfohlen, ein Parkraumkonzept für die Poststraße zu erstellen. Da die Probleme vorwiegend für den Busverkehr entstehen, wurde im Rahmen der verkehrlichen Untersuchung auch die gesamte Haltestellensituation des ÖPNV betrachtet. Dazu sind weitergehende Untersuchungen notwendig.

Für mögliche Varianten zur Haltestelle Poststraße wurden Vor- und Nachteile bei einer eventuellen Umsetzung ausführlich beleuchtet. Gernot Echner (FWV) sah die Chance, Haltestellen auch "versetzt" anzuordnen, um die Verkehrssituation zu entspannen. Bürgermeister Grabenbauer hielt "Ersatzhaltestellen" für überlegenswert. Man müsse verschiedene Varianten "aufarbeiten" und mit der VRN absprechen. "Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen", so der Rathauschef.

Die barrierefreie Haltestelle Rathaus bietet dagegen Grund zur Freude.

Probleme sah er beispielsweise bei einer Haltestelle im Bereich der Apotheke. Realistisch fasste er zusammen: "Wir werden nicht alle Probleme lösen können." Jürgen Berger (SPD): "Wir müssen ‚vor Ort‘ gehen und Lösungsmöglichkeiten suchen." Matthias Köstle (Grüne) stellte die Frage, ob es denn überhaupt nötig sei, alle derzeitigen Haltestellen auszuweisen. Hierzu verwies er auf die in der Verkehrsanalyse des Ingenieurbüros dargestellten Einzugsgebiete der bestehenden Bushaltestellen im Radius von 300 Metern, bei denen es mehrere Überschneidungen gebe.

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen: Im Zusammenhang mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt wurden die Bushaltestellen "Rathaus", "Löwen" und "Sportplatz" barrierefrei ausgebaut. Für den barrierefreien Ausbau der Haltestelle "Langenzell" und den barrierefreien Umbau der Haltestelle "Kreisstraße" werden derzeit vom Ingenieurbüro Martin-Schnese die Kosten ermittelt.

Für den Erhalt von Zuschüssen muss eine Bagatellgrenze von 100.000 Euro erreicht werden, weshalb beide Haltestellen zusammen ausgebaut werden sollen. Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Poststraße 1 auf der dem Museum gegenüberliegenden Seite wäre aufgrund der privaten Zufahrten und des Gehwegs allerdings schwierig zu realisieren. Außerdem benötigt der Bus für die Anfahrt einer barrierefreien Haltestelle eine circa 40 Meter lange (park-)freie Anfahrtsfläche.

Der Gemeinderat nahm die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung zu Kenntnis und beschloss mit neun gegen drei Stimmen, Tempo 30 auf den Durchfahrtsstraßen zu beantragen. Für eine eventuelle Herabstufung der Poststraße von einer Kreisstraße zur Gemeindestraße votierten zehn Ratsmitglieder; zwei waren dagegen.