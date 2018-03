Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Eigentlich gehört ganz Wiesenbach mit Geschwindigkeitsmessern zugetäfelt. Diesen Eindruck konnte man bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gewinnen. Denn da hatte die Verwaltung vier Standorte für neue Geschwindigkeitsmesstafeln vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt. Die Rückmeldungen aus dem Gremium waren zwar durchaus positiv, wenngleich auch alternative Standorte in Betracht gezogen wurden.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, solche Messtafeln aufzustellen in der Panoramastraße in Höhe der Schulzufahrt in Fahrtrichtung Langenzell, auf der Kreisstraße 4164 im Bereich der Haltestelle in Richtung Neckargemünd, auf der Bammentaler Straße im Bereich des landwirtschaftlichen Anwesens vor der Apotheke und auf der Hauptstraße vor der Zufahrt zum Sportplatz in Richtung Langenzell. Laut Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz sei vorgesehen, die Tafeln an die Leitung im Mast der jeweiligen Straßenlampe anzuschließen. Pro Anschluss sei mit Kosten von 500 Euro zu rechnen.

Wolfgang Arnold (Grüne) sprach von Autos, die vom Kreisel aus am Ortsausgang Richtung Langenzell die Straße Steige hochdonnerten. Seine Meinung: Beim Aufstellen der Tafeln sollte man sich danach richten, wo sich viele Kinder bewegen. Birgit Pendt (CDU) fand es wichtig, Geschwindigkeitsmesstafeln In der Au zum Einsatz zu bringen. Auch die Dürerstraße wurde als von Schnellfahrern belastete Straße genannt. Grünen-Gemeinderat Matthias Köstle hielt auch einen Wechsel der Tafeln in den Fahrtrichtungen für sinnvoll.

Gernot Echner (FW) meinte auf Grundlage eigener Beobachtungen: "Man könnte die Tafeln eigentlich überall hinstellen." Er sprach sich für mehr Flexibilität aus. Seine Idee: Eine Messtafel für ein bis zwei Jahre an einem Standort zu belassen, die gemessenen Geschwindigkeiten auszuwerten und dann einen neuen Standort zu wählen.

Dieser Vorschlag kam gut an. Allerdings lassen sich mobile Geschwindigkeitsanzeigen nicht mit einem festen Anschluss vereinen. CDU-Gemeinderat Wolfgang Hannemann schlug deshalb vor, gleich eine Steckerverbindung vorzusehen und dadurch einen Standortwechsel der Geschwindigkeitsmesstafeln zu bieten.

Bürgermeister Eric Grabenbauer versprach, die Anregungen aus der Diskussion aufzugreifen und den Preisunterschied für einen Steckeranschluss zu erfragen. Bei der Abstimmung wurden die von der Verwaltung vorgeschlagenen Standorte mehrheitlich befürwortet.