Von Anna Haasemann-Dunka

Wiesenbach. Es geht mit dem Impfen voran. Das ist das Signal, das von dem vorübergehenden lokalen Impfzentrum in der Wiesenbacher Biddersbachhalle ausgeht. Fünf Tage lang werden hier Menschen, die über 70 Jahre alt sind, mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna geimpft. Den Freitag hatte die Gemeinde Bammental für rund 140 Personen reserviert. An den Folgetagen kommen Wiesenbach, Lobbach und zweimal Neckargemünd zum Zug.

Zum Start der Impftermine, die zuvor von den jeweiligen Rathäusern organisiert worden waren, fanden sich die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden ein – Frank Volk aus Neckargemünd, Holger Karl aus Bammental, Eric Grabenbauer aus Wiesenbach und Edgar Knecht aus Lobbach. Gemeinsam hatte man diesen Weg gewählt, um älteren Mitbürgern ein nahes Impfangebot zu unterbreiten und damit die Anfahrt zu einem der zentralen Impfzentren in größeren Städten zu ersparen.

Die Organisation der fünf Tage hatte sich im Vorfeld durchaus als schwierig und zeitaufwendig erwiesen. Denn zunächst musste ermittelt werden, wer von den über 70-Jährigen überhaupt einen Impftermin wünschte. Dazu wurde dieser Personenkreis von den Gemeinden angeschrieben. Etliche Senioren meldeten zurück, dass sie bereits geimpft wurden oder sich bei ihrem Hausarzt impfen lassen wollen. So mussten für frei werdende Plätze weitere Personen angeschrieben werden, um Ersatz zu ermitteln.

Nach der Anmeldung im Foyer der Biddersbachhalle ging es in einen Wartebereich und von dort in eine von zwei Kabinen in der Halle, die der Beratung durch die beiden Ärzte Joachim Helk und Lukas Birgel dienten. Nach dem Gespräch erfolgte das Impfen durch Fachpersonal in zwei weiteren Kabinen – Ehepaare durften dabei zusammen bleiben.

"Die Resonanz ist Wahnsinn", sagte Bürgermeister Frank Volk. Er berichtete, dass in Neckargemünd viele der über 70-Jährigen bereits geimpft sind. Die Stadt hatte 2521 Mitbürger angeschrieben und 1523 Rückantworten erhalten. 537 zeigten sich interessiert an einem Impftermin. Für je 140 Personen konnte man an zwei Tagen Termine anbieten.

In Bammental war man die Wochen zuvor auch nicht untätig gewesen. Die Gemeinde hatte gemeinsam mit dem Familienzentrum und weiteren ehrenamtlichen Kräften Termine für Impfwillige in den zentralen Impfzentren ausgemacht und sie dorthin begleitet. 88 Prozent der über 70-Jährigen sind deshalb schon geimpft. 140 Termine konnten dennoch für den ersten Impftag vergeben werden.

Auch Neckargemünd und Wiesenbach unterstützten ältere Mitbürger gemeinsam mit der DRK-Bereitschaft bei der Buchung von Impfterminen. Die DRK-Bereitschaft war und ist auch an allen fünf Tagen in der Biddersbachhalle vor Ort, um bei etwaigen Notfällen gleich zur Stelle zu sein.

In Lobbach waren 364 Personen angeschrieben worden, von denen 280 antworteten. 115 von ihnen waren bereits geimpft, 30 Personen hatten schon einen Impftermin beim Hausarzt oder in einem zentralen Impfzentrum und 15 Prozent wünschten keine Impfung. Für 120 Impfberechtigte aus Lobbach konnte ein Impftermin in der Biddersbachhalle angeboten werden.

Wie Bammentals Bürgermeister Karl mitteilte, ist es nicht geplant, eine ähnliche Aktion zu wiederholen, da damit doch ein großer Aufwand verbunden ist. Und mit dem Einstieg der Hausarztpraxen in das Impfen werde es in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Impfstoffen nun schnell voran gehen.