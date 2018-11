Wiesenbach. (agdo) Rund 900.000 Euro flossen 2016/17 in die Erneuerung der Wasserleitungen in der Wiesenbacher Hauptstraße. Die Investitionen schlagen seit 2017 auf die Wassergebühren durch - allerdings nicht so hoch wie zunächst befürchtet und kalkuliert. Und es gibt bereits erfreuliche Ergebnisse: "Durch die Erneuerung der Wasserleitungen in der Hauptstraße konnten auch die Kosten für Rohrbrüche gesenkt werden", sagte Bürgermeister Eric Grabenbauer in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats. Auf der Tagesordnung stand die Kalkulation der Wassergebühren 2019 bis 2020.

Verschoben habe man zudem den Austausch der Schieberkreuze, sodass die dafür geplanten 65.000 Euro nicht ausgeschöpft wurden. Die Kosten werden dann in den kommenden Jahren auf die Gemeinde zukommen. Die gute Nachricht für alle Verbraucher: "Durch die leichten Gewinne der Jahre 2016/17 und unter Berücksichtigung der Verluste der Jahre 2014 und 2015 von insgesamt 32.463 Euro wird sich die Wasserverbrauchsgebühr von 2,43 auf 2,39 Euro verringern", gab Rathauschef Grabenbauer bekannt. Die Gebühr für das Frischwasser gelte ab dem 1. Januar 2019 bis Dezember 2020. Einstimmig gab das Gremium dafür grünes Licht.

Zudem hat die Gemeinde die kommunale Wirtschaftsberatung "Schmidt und Häuser" beauftragt eine Globalberechnung aufzustellen, da die momentane Globalberechnung aus dem Jahr 1997 stammt. Bei dieser handelt es sich um eine Kalkulation der Beiträge öffentlicher Einrichtungen für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Sie soll nachweisen, dass keine zu hohen Beiträge erhoben werden. Vorgestellt wurde das Werk von Annett Bleiler von Schmidt und Häuser. Das Büro hatte dazu alle bisher und künftig angeschlossenen beziehungsweise anschließbaren Flächen der Gemeinde Wiesenbach berücksichtigt, zu der auch der Ortsteil Langenzell gehört. In die Berechnung hatte man beitragspflichtige Grundstücks- und Nutzungsflächen sowie zulässige Geschossflächen und Geschoss- und Grundstücksflächen nach Quadratmetern eingerechnet. Berücksichtigt wurden auch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Anschaffungs- und Herstellungskosten. Das Büro empfahl daraus resultierend die Beitragssätze zu senken.

Bisher betrug der Wasserversorgungsbeitragssatz 4,17 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche, ab 1. Januar 2019 wird der Satz mit Beschluss des Gemeinderats auf 3,70 Euro gesenkt.