Von Klaus Emig

Wiesenbach. Der vierspurige Ausbau der Bundesstraße 45 zwischen Bammental und Wiesenbach war das beherrschende Thema bei der Einwohnerversammlung im Bürgersaal des Bürgerhauses. Wie sich zeigte, ist das Projekt mit vielen Fragen verbunden und darüber hinaus auch emotional geprägt.

Diplom-Ingenieur Kai Zumkeller, Regierungsdirektor beim Regierungspräsidium Karlsruhe, informierte als Projektleiter eingehend über das Vorhaben - veranschaulicht durch eine beeindruckende Bildpräsentation. Zumkeller sprach in diesem Zusammenhang von einem "jahrelangen Problem": Denn in dem nur rund 260 Meter langen Abschnitt zwischen Bammental und Wiesenbach gibt es auf der B 45 insbesondere morgens und abends "ziemlich viel Rückstau". Die Überlastung sei auf die beiden signalisierten Knotenpunkte an der L 532 (Wiesenbach) und an der L 600 (Bammental) zurückzuführen und bedeute lange Wartezeiten an den Ampeln. Angestrebt wird eine "Optimierung" durch einen vierspurigen Ausbau zwischen den beiden Knotenpunkten.

Hintergrund Aktuelle und künftige Projekte der Gemeinde waren Thema Wiesenbach. (ke) Bei der Einwohnerversammlung im Bürgersaal des Bürgerhauses ging es neben dem alles beherrschenden Thema des vierspurigen Ausbaus der B 45 zwischen Bammental und Wiesenbach auch um die bevorstehenden Baumaßnahmen der Gemeinde. Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz blickte unter anderem auf die [+] Lesen Sie mehr Aktuelle und künftige Projekte der Gemeinde waren Thema Wiesenbach. (ke) Bei der Einwohnerversammlung im Bürgersaal des Bürgerhauses ging es neben dem alles beherrschenden Thema des vierspurigen Ausbaus der B 45 zwischen Bammental und Wiesenbach auch um die bevorstehenden Baumaßnahmen der Gemeinde. Haupt- und Bauamtsleiter Markus Kustocz blickte unter anderem auf die "endlich vollendete" Sanierung der Hauptstraße zurück. Er sprach auch über die Umrüstung von 345 der insgesamt 439 "Lichtpunkte" auf LED-Beleuchtung und den Austausch von 72 Kunststoffmasten bei der Straßenbeleuchtung. Zudem ging es um die Fertigstellung des Friedhofs, die Brückensanierung, der Breitbandausbau, eine neue Gruppe im katholischen Kindergarten sowie die Verlegung von insgesamt 3,5 Kilometer Glasfaser-Leerrohren. Bürgermeister Eric Grabenbauer verwies auch auf "neue Prioritäten": "Unsere Kindergärten platzen aus allen Nähten." Im Schuljahr 2021/22 wird die Panoramaschule sieben Klassen aufweisen. "Wir brauchen weitere Räume", bilanzierte der Rathauschef. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören zudem die Sanierung der Panorama- und Goethestraße sowie die Erneuerung der maroden Silcherstraße. Auch das Anlegen des Radwegs nach Langenzell steht bevor. Den finanziellen Sachstandsbericht leitete Grabenbauer mit dem Hinweis auf das "Jahrhundert-Zinstief" ein. Bei der Übersicht über laufende Kredite der Gemeinde bemerkte der Bürgermeister, die Kreditaufnahmen seien niedriger als geplant, doch müsse man bedenken, dass "Wunschaufgaben immer wieder Pflicht-aufgaben weichen müssen". Sabine Layer, Leiterin des Rechnungsamts, ging unter anderem auf Sondertilgungen im Jahr 2017 ein. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird nach derzeitiger Schätzung zum Ende des Jahres 697 Euro betragen. Zum Ende der Einwohnerversammlung überreichte Jürgen Berger dem Bürgermeister eine Liste mit 150 Unterschriften zu einem "Bürgerbegehren zur Errichtung eines Fußgängerüberwegs auf der Hauptstraße im Bereich zwischen Einmündung Vorstädter Straße und Zufahrt zum Sportplatz". Dort sei die Überquerung "ein gefährliches Unterfangen" und berge speziell für Kinder "eine große Gefahr". Wegen der hohen Verkehrsbelastung sei es besonders schwierig, dort die Zustimmung zum Anlegen eines Zebrastreifens zu erreichen, merkte Bürgermeister Grabenbauer an - und bezeichnete die Unterschriftenliste als "sehr gute Unterstützung" des Anliegens.

Projektleiter Zumkeller erinnerte an die im Juli 2015 vorgestellte Vorplanung sowie die Vorentwurfsplanung und Prüfung der ökologischen Belange. Dabei ging es um Biotope, das Landschaftsschutzgebiet und die Überschwemmungsflächen von Biddersbach und Elsenz. Landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen seien vorgesehen, ausbaubedingte Lärmschutzmaßnahmen nicht erforderlich. Die Kosten sind mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt und werden von Bund und Land getragen.

Zum Stand der Dinge wurde Folgendes bekannt: Die Erkundungsbohrungen sind abgeschlossen, das Baugrundgutachten liegt vor. Die Straßen- und Landschaftsplanung ist fast fertig, die Bauwerksplanung läuft. Und auch einen Ausblick gab es. Die Genehmigung des Vorentwurfs soll Anfang 2018 erfolgen und der Antrag auf Planfeststellung Mitte 2018 abgeschlossen sein, sodass der Baubeginn voraussichtlich 2020 erfolgen kann. Während der Bauzeit von circa 15 Monaten soll an Wochentagen immer mindestens ein Fahrstreifen in jeder Richtung frei bleiben, eventuell könne es am Wochenende aber zu Vollsperrungen kommen.

Bei den Fragen zu den vorgesehenen Maßnahmen stieß der geplante Radweg entlang der Ausbaustrecke auf besonderes Interesse. Der bestehende Radweg, der die Bundesstraße mit einem Rost über dem Biddersbach un-terquert, entspreche nicht mehr dem heutigen Standard, so Zumkeller. Er sei schlicht zu schmal. Doch werde er wohl auch in Zukunft vorwiegend von Schülern genutzt werden, so die Vermutung aus dem Auditorium. Er sei allerdings "sehr gefährlich", so eine weitere Feststellung.

Der im Rahmen des Landesradverkehrsnetzes anzulegende Radweg parallel zur B 45 mit einer Breite von 2,50 Metern soll mit einem 1,75 Meter breiten Grünstreifen von der Bundesstraße abgesetzt verlaufen. Vorgewarnt durch heftige Verzögerungen im Rahmen der Sanierung der Hauptstraße, wurde der dringende Wunsch geäußert, dass möglichst "ohne Unterbrechung und zügig gearbeitet wird".

Weitere Fragen und Vorschläge rundeten die engagiert geführte Aussprache ab und führten zu entscheidenden Klarstellungen. Eine "Bürgersprechstunde" könnte die Möglichkeit bieten, spezielle Informationen zu erhalten, wie Projektleiter Kai Zumkeller abschließend erklärte.