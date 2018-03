Nußloch. (lew) "Wenn die junge Frau nicht da gestanden hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre, vielleicht wäre ich tot." Der 89-jährigen Wilhelmine Brandt aus Nußloch ist auch einige Tage nach ihrem Beinaheunfall in einem Bus der Linie 759 der Schrecken noch deutlich anzuhören. Denn wie bereits im Falle eines Busfahrers in Sandhausen, der einem Rentnerehepaar mit Rollstuhl nicht beim Einstieg geholfen hatte, habe sich auch bei einem Vorfall am Nußlocher Lindenplatz ein BRN-Mitarbeiter mit wenig Ruhm bekleckert.

Sie sei lange nicht Bus gefahren, erzählt die 89-Jährige im Gespräch mit der RNZ. Dieser stelle aber aufgrund ihrer Seh- und Gehbehinderung die einzige Möglichkeit dar, um eigenständig zum Einkaufen in den Ort zu kommen. "Schon auf dem Hinweg half mir eine junge Frau beim Einsteigen mit dem Rollator", zeigt sich Brandt dankbar - und wie es der Zufall wollte, war eben jene Jugendliche auch auf dem Rückweg wieder zur Stelle.

Doch dann sei alles sehr schnell gegangen. Der Busfahrer habe nämlich keineswegs gewartet, bis seine betagte Passagierin Platz genommen habe, sondern er sei ruckartig und "ohne Rücksicht" losgefahren. "Ich bin nach vorne gefallen, der jungen Frau auf die Brust, ich weiß nicht, ob ich ihr wehgetan habe", klagt Brandt. Doch wäre sie nicht gewesen, "dann wäre ich voll auf die Schnauze gefallen", findet die 89-Jährige klare Worte.

Was der Busfahrer an Manieren vermissen ließ, habe jedoch die hilfsbereite Jugendliche mehr als wettgemacht. Denn nicht nur, dass diese sie durch ihre schnelle Reaktion vor einem schlimmeren Sturz bewahrt habe, die junge Frau habe es sich nicht nehmen lassen, sie nach dem Schreck bis zur Haustür zu begleiten. "Das war sehr, sehr hilfsbereit, so etwas findet man heute selten", dankt Brandt ihrem Schutzengel.

Und das werde sie der Frau, die ihr auf dem Nachhauseweg erzählt habe, dass sie 19 Jahre alt und angehende Erzieherin ist, auch unbedingt noch einmal selbst sagen. "Die Nummer habe ich mir schon im Telefonbuch rausgesucht", so die 89-Jährige.