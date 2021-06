Die Pumptrack-Anlage in Sandhausen haben sich die Planer zum Vorbild genommen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Vor einigen Jahren war es bereits beschlossene Sache: Gaiberg sollte einen sogenannten Pumptrack bekommen – vorausgesetzt man hätte dafür einen geeigneten Standort gefunden. Mit zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme gab der Gemeinderat damals grünes Licht, angeregt hatten die Errichtung eines Rundkurses für Mountainbiker die Grüne Liste und die CDU. Das Ganze verlief aber seinerzeit im Sande.

Nun kam das Thema aber dank CDU-Gemeinderat Boris Kick wieder auf den Ratstisch. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses im Alten Schulhaus wurde über einen möglichen Standort für solch eine Anlage auf gemeindeeigenen Grundstücken diskutiert. Anders als damals stehen nun drei Standorte im Raum, allerdings noch nicht zur Auswahl. "Wir beschließen so viel und bringen den Ort voran", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Für Kinder werden neue Spielplätze angelegt, aber bislang gebe es kein Freizeitangebot für Jugendliche im Ort, so Müller-Vogel weiter. Die Errichtung eines Pumptracks sei ein sensibles Thema, dieser sollte nicht abseits aber auch nicht direkt neben einem Wohngebiet liegen.

Damals gab es sogar Gegner, die sich gegen ein "Mountainbikeparadies" aussprachen. Sie hatten Müller-Vogels Amtsvorgänger Klaus Gärtner eine Unterschriftensammlung überreicht. Der damalige Grüne-Liste-Gemeinderat Holger Hamers hatte solch einen Mountainbiker-Rundkurs anhand einer Präsentation dem Gremium damals vorgestellt. In Sandhausen oder Mauer und auch in einer kleinen Variante in Lobbachs Ortsteil Lobenfeld gibt es solch eine Anlage bereits und sie werden sehr gut angenommen.

Martin Mühleisen (SPD/Aktiver Gaiberger), meinte, damals sei die Standortsuche problematisch gewesen, einen von der Verwaltung ausgearbeiteten Standortplan mit gemeindeeigenen Grundstücken wie jetzt habe es nicht gegeben. Mühleisen schlug zwei Standorte für einen möglichen Pumptrack vor: Einer gegenüber dem Neubaugebiet Oberer Kittel/Wüstes Stück – das Grundstück liege allerdings an der Kreisstraße. Der andere unterhalb des Kindergartens Bergnest, dort war einmal angedacht gewesen eine Freizeitanlage zu errichten. Beide Grundstücke gehören der Gemeinde.

Hans-Jürgen Hennrich wiederum fand die Lage am Kindergarten weder für eine Freizeitanlage noch für einen Pumptrack aufgrund der steilen Lage attraktiv. Hennrich schlug einen Standort oberhalb der Panoramastraße an der Georgshütte vor, das Grundstück sei relativ eben und man könnte den Pumptrack in den Wald integrieren. Daraufhin meinet Boris Kick (CDU), sobald eine Anlage im Wald errichtet werde, müsse man das mit dem Förster absprechen.

Manfred Müller (Freie Wähler) wiederum schlug einen Standort an den Krautäckern vor, dort habe er ein Grundstück und könnte es gegen ein anderes mit der Gemeinde tauschen. Schnell stellte sich aber heraus, dass Müllers Grundstück zwar lang genug, aber zu schmal für solch eine Anlage wäre. Man beschloss den Eigentümer des dahinterliegenden Grundstücks mit ins Boot zu nehmen, um eventuell die Grundstücksgrenzen anders zu setzen. Der Technische Ausschuss fasste drei Standorte ins Auge: Oberhalb der Panoramastraße an der Georgshütte, in den Krautäckern und an der Schafwiese Richtung Lingental. Die Vorschläge werden nun ausgearbeitet.