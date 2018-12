Neckarsteinach. (iz) Die schöne Weihnachtsbeleuchtung in der Vierburgenstadt, an der sich immer mehr Bürger mit Lichterketten an ihren Häusern beteiligen, die romantische untere Altstadt und der stimmungsvolle Schwanengarten: Es gibt viele Argumente, den "Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen" zu besuchen. Vielleicht war es auch die Neugier auf den unter diesem neuen Motto veranstalteten Markt, der schon bei seiner Eröffnung am Samstagnachmittag zahlreiche Besucher anlockte und der im Vorfeld für Zoff gesorgt hatte.

Zur Eröffnung spielte das Bläserorchester der Freiherr-vom-Stein-Schule Weihnachtsmelodien und Bürgermeister Herold Pfeifer begrüßte die Menge. In seinen Dank für die umfangreichen Vorbereitungen schloss er auch die Standbetreiber ein, die "der Stadt die Treue gehalten" haben. Er begrüßte auch die neuen Aussteller, die mit selbstgebauten Hütten das Marktgeschehen im Schwanengarten erweiterten und die in den Vorjahren beim Adventsmarkt am Stift Neuburg in Heidelberg vertreten waren.

Deutlicher wurde Vierburgenkönigin Franziska Steigleder, die in ihrer Eröffnungsrede darauf verwies, dass ihre Familie seit 26 Jahren - länger als sie lebt - im Schwanengarten eine Brezelbude betrieben habe und sie wundervolle Kindheits-erinnerungen an diese Zeit habe. In diesem Jahr aber habe die Stadt erst vor Kurzem mitgeteilt, dass sie ihren Stand nicht mehr im Schwanengarten betreiben dürften. "Unsere Brezelbude ist in den Ruhestand versetzt worden", beklagte sie mit Galgenhumor, bevor ihr Burgfräulein Laura den Weihnachtsmarkt eröffnete.

Damit spielte sie auf den Zoff im Vorfeld an. Bürgermeister Pfeifer hatte die neuen Pächter des "Schwanen" gefragt, ob sie kurzfristig den Ausfall von mehreren Ausstellern - darunter die Schiffschaukel, Kinder-Karussell und Kasperle-Theater - ausgleichen könnten. Wie Geschäftsführer Jan Sund sagte, hätten sie niemanden vertreiben, sondern ihre Erfahrungen vom Stift Neuburg nun in Neckarsteinach einbringen wollen.

Was die Schwanen-Pächter dann im Schwanengarten auf die Beine stellten, das konnte sich wirklich sehen lassen: Fünf große selbst gezimmerte massive Buden mit weihnachtlichem Inhalt erfüllten so manche Wünsche, besonders der Grill war ständig umlagert, an dem sich eine Wildsau am Spieß drehte und für knusprige Fleischstücke sorgte. Diese fünf Buden werden noch an den weiteren drei Adventswochenenden geöffnet sein.

Auch im Bürgerhaus "Zum Schwanen" gab es weihnachtliche Stände. Fotos: Alex

Auf dem Schwanenparkplatz fand der traditionelle Weihnachtsmarkt mit Ständen von Vereinen und Gewerbetreibenden statt: Von Weihnachtsplätzchen, Erbsen- und Gulaschsuppe, Bratwurst, Waffeln und Crêpes bis zur Feuerzangenbowle und Glühwein erstreckte sich das verführerische Angebot. Am Stand der französischen Partnerstadt Pargny-sur-Saulx am Geoparkhaus lockten Champagner und leckere Kanapees.

Es war auffällig, wie in den Abendstunden vor allem junge Menschen in Trauben um die Stehtische herum standen und sich bei Glühwein und anderen Leckereien gut gelaunt unterhielten. Um diese Zeit war kaum noch ein Durchkommen auf dem Marktgelände, im körpernahen Gedränge traf man auf alte Bekannte. Und im Mittelpunkt stand die Krippe mit Tieren, bei der ein geduldiger Esel unzählige Streicheleinheiten über sich ergehen ließ und ein Mutterschaf ihr neugeborenes Lämmchen beschützte.