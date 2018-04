Region Heidelberg. (aham) Budenzauber allerorten verspricht das zweite Adventswochenende. Wer am Samstag oder Sonntag, 9. und 10. Dezember, noch nach einem Weihnachtsmarkt sucht, für den hat die RNZ einen Überblick aus der Region rund um Heidelberg zusammengestellt.

Dossenheim: Zwei Tage lang herrscht auf dem Rathausplatz Weihnachtstrubel. Die Buden haben samstags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Auf der Bühne eröffnet Bürgermeister Hans Lorenz um 15 Uhr das Geschehen, dazu singt der Chor der Neubergschule. Um 15.45 Uhr übernimmt der Musikverein und um 16.30 Uhr ist der Chor der Kurpfalzschule an der Reihe. Kinder können sich Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr vor dem Rathaus schminken lassen. Im Rathaus lädt samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr ein Handwerker- und Künstlermarkt zum Bummeln ein. Die Buden haben sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet, ab 14 Uhr erklingt auf der Bühne der Chor des katholischen Kindergartens, ab 15 Uhr singen die Kinder des Kindergartens Schwabenheimer Hof und um 16 Uhr die Kleinen der Kindertagesstätte Lessingstraße.

Eppelheim: Weihnachten hält spätestens jetzt in Eppelheim Einzug, denn das Weihnachtsdorf zwischen Rathaus, Heuss-Schule und Wild-Halle aufgebaut. Glühweinduft zieht am Samstag von 14 bis 22 Uhr durch die Luft. Auf der Bühne gestalten Kindergärten, Schulen und Vereine an beiden Tagen ein Programm. Bürgermeisterin Patricia Rebmann eröffnet das Weihnachtsdorf am Sonntag um 16.30 Uhr zu den Klängen der Stadtkapelle. Dann findet auch der Nikolaus seinen Weg nach Eppelheim. Um 19 Uhr ist Live-Musik geboten. In der Rudolf-Wild-Halle lädt zu den gleichen Zeiten wie das Weihnachtsdorf ein Kunsthandwerkermarkt zum Suchen und Finden von kreativen Geschenken ein.

Leimen-St. Ilgen: Das Diljemer Weihnachtsdorf ist auf dem Hugo-Mayer-Platz aufgebaut. Glühwein, Waffeln und vieles mehr reichen die Vereine am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Der Stadtteilverein eröffnet das weihnachtliche Treiben am Samstag um 14 Uhr, danach spielt der Musikverein auf. Es folgt ein Auftritt der TV-Germania-Tanzmädchen um 16 Uhr, bevor um 17 Uhr der Nikolaus kommt. Der Posaunenchor bringt ab 18 Uhr weihnachtliche Weisen zu Gehör. Am Sonntag übernimmt dies ab 14 Uhr der Chor der Geschwister-Scholl-Schule. Um 14.20 Uhr beginnt die Preisverleihung zum Luftballonwettbewerb, Elena Osnowin tritt um 15 Uhr auf und ab 17 Uhr stattet der Nikolaus dem Leimener Stadtteil erneut einen Besuch ab.

Meckesheim-Mönchzell: Das historische Schlosshofgelände ist am Sonntag die Kulisse für den Mönchzeller Weihnachtsmarkt. Ortsvorsteher Gunter Dörzbach eröffnet das besinnliche Treiben um 13.30 Uhr, die Vereinigung der Musikfreunde, der Männergesangverein Liederkranz und die Jagdhornbläser Neurott lassen Melodien erklingen. Der Nikolaus hat sich für 14.30 Uhr angekündigt.

Neckargemünd

> Altstadt: Drei Tage Budenzauber bietet der Neckargemünder Weihnachtsmarkt, denn er geht schon am morgigen Freitag, 8. Dezember, los. Beim "Abendbummel", der um 17 Uhr beginnt, haben die Geschäfte länger geöffnet. "Weihnachten am Fluss" wird um 18 Uhr offiziell eröffnet: Dabei singt der Kindergarten Feuertor und der Nikolaus kommt auf die Bühne am Neckarlauer. Glühwein, Punsch, Geschenkideen und mehr gibt es an den Buden bis 21 Uhr. Am Samstag wird die Ausstellung "Clockwise - Uhrzeigersinn" im Museum am Alten Rathaus in der Hauptstraße 15 eröffnet. Das Markttreiben beginnt um 16 Uhr und geht bis 21 Uhr. Auf der Bühne am Neckarlauer ist um 16 und 18 Uhr Mitmach-Percussion von der Musikschule angesagt, um 16.30 Uhr zaubert "Maximus der Magier", um 18.30 Uhr spielt die "Christmas Rockband". In der St. Ulrichs-kirche erklingt um 17 Uhr ein Adventskonzert, am Neckarlauer gibt es am Samstag und Sonntag von 17 bis 18 Uhr Ballonmodellage. Am Sonntag haben die Buden von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Im Museum am Alten Rathaus ist "Clockwise" von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Am Neckarlauer bietet der Posaunenchor um 14.30 Uhr Adventsmusik zum Mitsingen, um 15.30 Uhr zeigen Kinder der Tanzschule Nuzinger ihr Können, "Maximus der Magier" ist um 16.30 Uhr an der Reihe und die "Christmas Rockband" um 17 Uhr. Auf dem Schiff der Weißen Flotte am Neckarlauer geht von 17 bis 18 Uhr eine weihnachtliche Zauberwerkstatt für Kinder über die Bühne.

> Dilsberg: In der Bergfeste wartet die Weihnachtsmeile. Die Stände bieten am Samstag von 14 bis 22 Uhr ihre Waren feil. Offiziell eröffnet wird der Budenzauber um 16 Uhr auf dem Dorfplatz in der Oberen Straße. Und zwar mit Nikolaus, Christkind, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Musikzug Turnerbund und den Nachtwächtern. Im katholischen Pfarrzentrum ist eine Buchausstellung zu sehen und bei einem Bücherflohmarkt kann man nach neuen Geschichten stöbern. Beides ist auch am Sonntag ab 11 Uhr möglich. Um 13 Uhr findet die Tombola des Kindergartens statt, um 14 Uhr singen die Kindergartenkinder im katholischen Pfarrzentrum, parallel können sich die Kleinen fantasievoll schminken lassen. Ab 15 Uhr spielt der Musikverein Trachtenkapelle an mehreren Stellen der Weihnachtsmeile und um 18 Uhr beginnt das Konzert des Barock-Ensembles in der katholischen Kirche. Der Nikolaus ist an beiden Tagen anzutreffen.

Neckarsteinach-Darsberg: Klein, aber fein lautet die Devise beim Darsberger Weihnachtsmarkt, der am Sonntag auf dem Dorfplatz über die Bühne geht. Die Interessengemeinschaft Darsberg hat dafür gesorgt, dass sich an den Buden ab 16 Uhr alles findet, was man zum vorweihnachtlichen Beisammensein braucht: von Leckereien bis hin zu kleinen Geschenkideen. Offiziell eröffnet wird der Markt um 16.30 Uhr, dazu singt ein eigens gegründeter Projektchor. Der Nikolaus hat sein Kommen für 17.30 Uhr angekündigt und um 18 Uhr tritt das Trio "Klein aber fein" bei freiem Eintritt in der Darsberger Kapelle auf.

Sandhausen: Glühweinduft und Weihnachtsmusik - daran kommt man am Samstag und Sonntag auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz nicht vorbei. Denn dort lockt der Sandhäuser Weihnachtsmarkt. Am Samstag wird er um 15 Uhr eröffnet - mit Musik vom Akkordeon-Orchester Walldorf/ Leimen und Kindern der Heuss-Grundschule. Der Musikverein spielt um 17 Uhr, der MGV Germania singt um 18 Uhr. Die Buden haben bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht das besinnliche Markttreiben um 13 Uhr los. Ab 16.15 Uhr singt der Liederkranz, um 17 Uhr spielt der evangelische Posaunenchor und um 18 Uhr singt der Soundhouse-Chor auf dem Schulhof. Der Weihnachtsmarktzauber hält bis um 20 Uhr an.

Schönau: Karussell für die Kleinen, Glühwein für die Großen: Das bietet der Schönauer Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag rund um Rathaus und Marktplatz. Los geht es um 15.30 Uhr am Samstag, die offizielle Eröffnung geht um 16 Uhr an der Rathaustreppe vonstatten - und zwar mit Bürgermeister Marcus Zeitler, dem Waldkindergarten und dem Grundschulchor. Im Rathaus ist an beiden Tagen von 16.30 bis 18 Uhr Basteln für Kinder angesagt. Die Weihnachtsausstellung der "Kunstwerker" ist am Samstag von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in der Hühnerfautei zu bestaunen. In der katholischen Kirche singt am Samstag um 17 Uhr der MGV Liederkanz, der Spielmannzug spielt um 18.10 Uhr auf der Rathaustreppe. Am Sonntag haben die Stände ab 14 Uhr geöffnet. Das Puppentheater Plappermaul zeigt um 15 und 16.30 Uhr im Bürgersaal im Rathaus das Stück "Lisa und die Weihnachtsblume". Die Kirchenband "Morgenlicht" tritt um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche auf. Und der Nikolaus lässt sich an beiden Tagen blicken.

Wiesenbach

> Wiesenbach: Weihnachtlich wird es am Samstag auf dem Rathausplatz, denn ab 13 Uhr lockt der Weihnachtsmarkt in die Ortsmitte. Mit gesanglicher Unterstützung von der Neubergschule eröffnet Bürgermeister Eric Grabenbauer den Budenzauber um 14 Uhr. Danach sorgen etwa der Musikverein, die "Töne", der Fanfarenzug, die Band "Christmas Rock" für die passenden Klänge. Im Donnerysaal können die Kleinen kreativ werden, das Weihnachtspferd steht für Fotos bereit und um 18 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt.

> Langenzell: Im Schloss Langenzell findet am Samstag und Sonntag von jeweils 12 bis 20 Uhr ein Weihnachtsmarkt statt. Dabei werden unter anderem Weihnachtsbier, Oldtimer und Rassepferde geboten.