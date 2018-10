Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. "Warentauschtag, das ist mein Tag!", sagte eine Besucherin und wandte sich wieder mit suchendem Blick der reich bestückten Auslage auf den Tischen zu. Auf diesen lagen unter anderem Bücher, CDs und Schallplatten ganz am Rand. In der Mitte der Tische und Bänke stapelten sich Spielsachen, Taschen, Rucksäcke und Koffer, Kleidungsstücke, Lampen, Haushaltswaren, Töpfe, Plastikbehälter, Telefonanlagen, Vasen, Übertöpfe und anderes mehr. Sie warteten darauf, getauscht zu werden.

Getauscht? Genau! Denn darum ging es am Samstag beim Warentauschtag, den Beate Friedetzki stets gemeinsam mit dem örtlichen BUND organisiert. Sie war es auch, die vor fast 30 Jahren die Idee zu einer solchen Veranstaltung an die Ortsgruppe herangetragen hatte. Eine Gemeinde im Schwäbischen hat den Tauschtag wohl erfunden. Durch Zufall war Beate Friedetzki damals auf einen Bericht gestoßen, hatte sich erkundigt und den BUND dafür gewonnen.

"Der Warentauschtag ist ein Flohmarkt ohne Geld. Bringen Sie, was Sie weggeben möchten", hieß es in der Einladung. Der Hinweis, dass man keine Elektrogeräte, keine Autoteile, keine Möbel und vor allem keinen Müll vorbeibringen sollte, wurde auch in diesem Jahr im Großen und Ganzen beherzigt.

Schon in der Früh kamen die Helfer zusammen, um Tische und Bänke heranzutragen und aufzustellen. Unter ihnen war zum ersten Mal auch Andrea Dittmer, die sich auf den Helfer-Aufruf gemeldet hatte. Wer in den Heldenweg zum Schulhof des Gymnasiums mit dem Auto einfuhr, sah gleich, dass hier etwas Besonderes los war. Die Autos parkten beidseitig und nur langsam und mit Vorsicht war ein Durchkommen möglich. Vom schönen Herbstwetter begünstigt, kamen noch mehr Besucher als sonst üblich. Ein Trend ist auszumachen, so war zu hören: Über die Jahre hat das Interesse am Warentauschtag zugenommen.

Ein Kofferraum nach dem anderen wurde aus- oder eingeräumt. Ein Mann kam mit einer übervollen Tasche und trug zusammengerollt einen Teppich unterm Arm. Zufriedenheit und ein beglücktes Leuchten zeigte sein Gesicht.

"Es gibt einen Warentauschtag-Fanclub", berichtete Beate Friedetzki. Die "Wiederholungstäter", die schon einmal etwas Schönes, Nützliches oder unbedingt Gesuchtes gefunden haben, kommen wieder und sie bringen Gegenstände mit, die sie nicht mehr zu Hause gebrauchen können und für die sie auch kein Geld haben wollen.

Der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe, Bernhard Schulte-Kemna, konnte auch eine rundum zufriedenstellende Bilanz ziehen: "Wir haben immer Glück mit dem Wetter gehabt. Nur zweimal in den 28 Jahren musste die Veranstaltung vor dem Regenwetter in Deckung gehen." Dazu zog man einmal in die nahe Tiefgarage der Elsenzhalle und einmal ins Schwimmbad in den überdachten Bereich vor den Umkleiden.

Die Gemeinderätin und Lehrerin Annette Rehfuss, die sich als Helferin engagiert, wusste auch von einer Premiere zu berichten: "Die Elsenztalschule ist zum ersten Mal mit einem Verpflegungsstand dabei." Und was passiert eigentlich mit den Sachen, die übrig bleiben? "Die werden in Hände gegeben, die dafür Verwendung haben und der Rest wird fachgerecht über die Gemeinde bei der AVR entsorgt", sagte Beate Friedetzki.