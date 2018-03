Von Karin Katzenberger-Ruf

Meckesheim. "Weil zum Menschsein das Dach über dem Kopf, das tägliche Brot und mehr gehören": Im Informationsblatt zur Fotoausstellung in der evangelischen Kirche wird auf die Bibel und den Propheten Jesaja (58, 7-8) verwiesen. Unter dem Motto "Gesehen werden - ein Einblick in meine Welt" sind Schwarz-Weiß-Fotos von Wohnungslosen zu sehen - samt persönlicher Schilderung ihres Lebens. "Nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die Ausstellung genauer an", so die Botschaft von Pfarrer Dirk Ender im Eröffnungsgottesdienst. "Danach werden Sie Menschen ohne Obdach anders betrachten."

Entstanden sind die Aufnahmen im Wichernheim der Evangelischen Stadtmission in Heidelberg. In dieser Einrichtung der Wiedereingliederungshilfe starteten Selina Bührer und Melanie Doley ein Projekt, das jenen, die dort ein- und ausgehen, ein Gesicht gibt. Unter den Porträts stehen keine Namen, aber erzählte Geschichten von Menschen, die zum Teil nach harten Schicksalsschlägen auf der Straße gelandet sind. Kann man den Unfalltod seiner halben Familie verkraften, ohne sich wochenlang zu betrinken, oder findet man durch den Glauben da irgendwie wieder raus?

Den Eröffnungsgottesdienst der Ausstellung gestalteten die rund 20 Mädchen und Jungen, die demnächst konfirmiert werden, in eigener Regie. "Ich habe heute keine liturgische Funktion", erklärte Pfarrer Ender. "Deshalb trage ich auch keinen Talar." Die Wanderausstellung "Gesehen werden" nach Meckesheim zu holen, war wiederum eine Entscheidung des Pfarrgemeinderats. Nach Stationen etwa in Heidelberg und Schriesheim sind die Bilder und Texte nun noch eineinhalb Wochen lang in der Elsenztalgemeinde zu sehen.

Von der Ausstellung erfuhren die Jugendlichen erst kurz vor dem Gottesdienst. Seit Juli treffen sich die Jugendlichen mittwochs zum Konfirmandenunterricht. Dabei beschäftigen sie sich mit Themen aus aller Welt, denken über das Christentum nach und erlebten zusammen einen Freizeitaufenthalt. "So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein", lauten die Anfangszeilen von ihrem Lieblingslied, das sie zusammen mit der Gemeinde auch beim Gottesdienst sangen. Dort sollten sie einfach präsentieren, was ihnen im Konfirmandenunterricht am besten gefallen hat. Für drei Mädchen war es das Basteln eines Taufspiegels. Einigen Jungs ist das, was sie über ägyptische Gottheiten lernten, besonders in Erinnerung geblieben...

Info: Die Ausstellung "Gesehen werden - ein Einblick in meine Welt" kann noch bis Sonntag, 8. April, in der evangelischen Kirche besichtigt werden. Diese hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.