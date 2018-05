"VRN Nextbike" ist das Fahrradvermietsystem im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Es wird als Ergänzung zu Bus und Bahn gesehen und ist im März 2015 entstanden aus der Zusammenarbeit von VRN mit Nextbike - einer Firma mit Sitz in Leipzig, die in ganz Deutschland Fahrradleihsysteme betreibt. Stationen in der Region gibt es bisher unter anderem in Heidelberg, Mannheim, seit Ende April

"VRN Nextbike" ist das Fahrradvermietsystem im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Es wird als Ergänzung zu Bus und Bahn gesehen und ist im März 2015 entstanden aus der Zusammenarbeit von VRN mit Nextbike - einer Firma mit Sitz in Leipzig, die in ganz Deutschland Fahrradleihsysteme betreibt. Stationen in der Region gibt es bisher unter anderem in Heidelberg, Mannheim, seit Ende April 2018 auch in Weinheim - und bald in Dossenheim. Nutzer müssen mindestens 16 Jahre alt sein und sich zunächst kostenlos im Internet registrieren. Dann können die Fahrräder jederzeit per Handy-App, Hotline oder am Stationsterminal vor Ort mit dem jeweiligen Kennzeichen gebucht werden. Das Rad wird dann freigegeben und ein Code für das Zahlenschloss angezeigt. Mit einer Registrierung können bis zu vier Fahrräder gleichzeitig ausgeliehen werden. Die Räder können innerhalb des VRN-Gebiets an einer beliebigen Nextbike-Station ortsübergreifend abgegeben werden. Es gibt einen Basistarif für einen Euro pro 30 Minuten mit maximal neun Euro pro Tag. Eine Flatrate für 29 Euro die Woche oder 49 Euro pro Monat. Oder eine Jahres-Grundgebühr für 48 Euro. Wer diese zahlt, radelt die erste halbe Stunde jeweils kostenfrei. (bmi)

