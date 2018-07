Bammental. (lew) Vom Bodensee nach Heidelberg: 350 Kilometer in vier Tagen und das alles zu Fuß. Mit diesem ambitionierten Ziel war ein 16-köpfiges Läuferteam von Feuerwehren aus dem Raum Göppingen gestartet und passierte auf seinem Weg - kurz vor dem nahen Ziel - auch die Elsenztalgemeinde Bammental.

Hier wurden die Läufer, welche sich für die einzelnen Etappen abwechselten, mit einer erfrischenden "Dusche" der Bammentaler Kameraden empfangen. "Wir haben einen Wasserwerfer aufgestellt", erklärte der stellvertretende Kommandant Martin Beck auf RNZ-Nachfrage.

Man habe die Kameraden einerseits angefeuert und ihnen andererseits einen "standesgemäßen Empfang" mit der Wasserfontäne bereitet. In Bammental verlief die Strecke von der Wiesenbacher Landstraße über die Brücke am E-Werk und dann im Bereich der Lilienstraße in den Wald in Richtung Heidelberg. Für die dortige Wehr sei es wiederum Ehrensache gewesen, die Kameraden vom Bodensee auf den letzten Metern ihrer Etappe bis zum Ziel zu begleiten.