Nußloch. (agdo) Kurz vor dem Ziel scheint die Reise zu Ende zu sein: "Das ist ärgerlich, ich war verlässlich informiert, dass die Verbindung zwischen Bombay und Kalkutta inzwischen fertig gestellt sei. Und nun endet sie 50 Meilen vor dem Ziel", ruft Phileas Fogg entsetzt. Die Bahnstrecke endet einfach so im Nichts. Das kennt man ja auch von einigen Baustellen in der Region rund um Heidelberg...

Die Proben der Interessengemeinschaft Volksschauspiele Nußloch (IGV) sind voll im Gang, die Schauspieler üben für das Stück "In 80 Tagen um die Welt", frei nach dem Roman des französischen Schriftstellers Jules Verne. Am Freitag, 29. Juni, fällt auf der Freilichtbühne im Nußlocher Steinbruch der Vorhang für das Stück. Acht Aufführungen wird es geben - und eine Generalprobe.

Es bleibe aber nicht nur bei dem einem Stück, erzählt Bianca Mundelsee, die Zweite Vorsitzende der IGV. Seit langer Zeit führt die IGV auch ein Stück für Kinder im Steinbruch auf, nämlich "Michel aus Lönneberga" nach dem Buch von Astrid Lindgren. Die Proben dazu starten demnächst.

Doch zurück zum englischen Gentleman Phileas Fogg, der von Markus Lang dargestellt wird. Als Fogg auf die nicht fertig gestellte Bahnstrecke trifft, bleiben ihm gerade noch "22 Tage, 14 Stunden und 27 Minuten", um die Wette zu gewinnen. Bekanntlich hat er um einen Batzen Geld gewettet, dass er es schafft, in 80 Tagen die Welt zu umrunden.

Regisseur Georg Veit ist mit der Szene noch nicht ganz einverstanden, sie soll dramatischer wirken. Also wird die Szene so lange geprobt, bis er zufrieden ist. Noch spicken die Schauspieler in die Texte, später müssen sie alles auswendig können. Gefordert sind damit nicht zuletzt die Hauptrollen. In diesen werden Markus Lang, Harald Wieland, Heiko Richter, Bianca Mundelsee und Anke Ibele zu erleben sein.

Geprobt wird in der Olympiahalle sowie in einem Raum der Nußlocher Gemeindebücherei. Später finden die Proben dann auch im Steinbruch statt. Die Schauspieler investieren viel Zeit: Geübt wird zwei- bis dreimal die Woche von 19 bis 22 Uhr, schließlich muss die Geschichte bis Juni sitzen. "Die Proben laufen seit Februar", erzählt Bianca Mundelsee.

Das Stück "In 80 Tagen um die Welt" sei eine Herausforderung, sagt Georg Veit, der seit vielen Jahren künstlerischer Leiter im Capitol in Mannheim ist. Denn die Schauspieler nehmen das Publikum quer durch die Welt in verschiedene Länder mit: nach England, Italien, Indien, China oder in die USA. Auch die Bühnenbilder sollen der Region entsprechend gestaltet sein. Für die Bühnenbildner sei das ebenfalls eine Herausforderung, so Veit. Die Zuschauer können sich also auf eine abwechslungsreiche Reise freuen. Bleibt nur eines zu hoffen: Dass es schönes Wetter gibt und es nicht regnet. Die Schauspieler jedenfalls freuen sich schon heute, das Publikum mit auf die Reise zu nehmen.

Info: Der Vorverkauf für "In 80 Tagen um die Welt" startet am Montag, 9. April, um 8.30 Uhr. Karten gibt’s im Internet unter www.igv-nussloch.de sowie von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr unter Telefon 0 62 24 / 1 33 99 oder 0 62 24 / 76 90 90. Für "Michel aus Lönneberga" beginnt der Kartenvorverkauf am Montag, 16. April, um 8.30 Uhr im Internet.